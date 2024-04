“Quiere lavar su imagen”: El gesto de William Levy con su hijo que muchos tildan de “manipulación”

Desde que se dio a conocer la separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, la información en torno a ellos no ha parado. Recientemente El Gordo y la Flaca filtró un video de una visita policial al que fue su nido de amor, porque presuntamente, el actor se encontraba con otra mujer en su hogar y la actriz pedía que ella fuera retirada de su residencia.

Entre las frases que suelta la artista ante los oficiales, expuso la mala relación que existe hoy día entre el cubano y su hija menor, Kailey, que actualmente vive con la mexicana.

William Levy El actor está en el ojo público (Instagram)

“Lo vemos dos veces por semana en el juego de pelota (de Christopher) y ni siquiera la mira, no habla con ella, no la llama, no le envía mensajes para preguntarle si ha comido, si está bien, si necesita dinero”, expone la conductora de televisión.

“Ella trata de protegerme porque sabe cómo me tocaría y que no lo haría con ella. Si entro en una confrontación con él, me tocará”, agrega, confirmando además que vive con el dinero que le aporta su familia y que está alquilando un auto, porque el actor la ha dejado sin nada económicamente hablando.

“Obviamente se ha metido algo. Se pone loco los fines de semana porque se piensa que yo hago lo que él hace, y se pone loco”, — Elizabeth Gutiérrez sobre su ex.

En medio de esta situación, William Levy prefirió hacer caso omiso y presumió a su hijo en Instagram

El protagonista de Vuelve a mí y Montecristo publicó un video donde muestra las habilidades del primogénito de la expareja, Christopher, de 18 años, que es toda una promesa en el béisbol.

“¡Vamos! Primer Pitch del juego. ¡Pa’ La Calle! Siempre quería verlo que sacara el primer pitcheo del juego, ¡y ahí está! ¡Tan orgulloso de ti, campeón! 3-4 HR 2RBI 3R”, escribió.

Esto no fue del agrado de los internautas que inmediatamente se lanzaron sobre él a criticarlo. “Como la mamá apareció con la niña en las noticias, él ahora está publicando cosas del niño”; “En las redes sociales es pura apariencia”; “Es una actitud manipuladora”; “Una manera de ganarse a la gente y lavarse la imagen...”; “Ahora sí jugando al buen papá”; fueron parte de los comentarios.