“Me enloqueció”: Wendy Guevara reveló su experiencia deliciosa con un francés

Wendy Guevara sigue cosechando éxito a nivel internacional y ahora ha llegado hasta Francia donde grabará su primera telenovela ‘Un amor viejo en París’ junto a Julián Gil y ya comienza a conquistar corazones europeos.

La influencer que se ganó el corazón de sus seguidores con su carisma, no ha perdido tiempo en la ciudad del amor por lo que a través de las redes sociales contó a sus seguidores la experiencia amorosa que tuvo con un francés y no escatimó en dar algunos detalles.

La vida amorosa de Wendy ha sido bastante controversial pues luego de tener un romance con el influencer Marlon Colmenarez con quien enfrentó distintas criticas, también muchos esperaban verla junto a Nicola Porcella con quien comaprtió en La Casa de los Famosos. Sin embargo, ella ha tomado su propio camino.

Recomendados

Así fue la experiencia de Wendy Guevara con un francés

Mientras Wendy Guevara se prepara apra formar parte de los Juegos Olímpicos de París 2024 no ha perdido tiempo en conocer París por lo que ha asistido a distintos restaurantes y hasta discotecas para pasarla bien y fue en una de estas salidas en las que habría tenido un inesperado encuentro con un apuesto galán europeo.

Durante una transmisión en vivo, la integrante de ‘Las Perdidas’ confesó emocionada que conoció a un apuesto francés que la dejó fascinada por lo que disfrutaron una velada juntos donde la conquistó con su galantería y encanto, por lo que se convirtió en la envidia de muchas.

Wendy nos comunica que un francés ya le dio duro contra el muro, un logro más 🫦👏 pic.twitter.com/0PxVBRQtgC — La Wendy (@LaWendyGuevara) April 17, 2024

Y es que al parecer el hombre cumplió todas sus expectativas pues además de describirlo como un hombre guapo, aseguró que olía rico y el encuentro amoroso habría sido todo un éxito.

“La verdad ya fui penetrada, se logró, ya nos bendijo la vida, Dios nos bendijo, ya fui besada, fui tocada, fui penetrada (...) el domingo para el lunes me dieron duro con el muro un francés, pero rico, una cosa suculenta (...) me encantó, me fascinó, me enloqueció cómo me dio un francés grandote que no olía mal, olía bien”, aseguró.

Según mencionó fue él quien se acercó a ella cuando iba a tomar un auto y le plantó un beso en el cuello por lo que al voltear lo vio, le gustó y no dudó en llevárselo hasta el hotel.