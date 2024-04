“J.Lo salió del chat”: esto es lo que fans le piden a la Diva del Bronx que “aprenda” de Shakira

Shakira y Jennifer Lopez son dos nombres que resuenan con gran fuerza en todo el mundo, no sólo por su talento musical, sino también por su impacto cultural y su influencia en la industria del entretenimiento. Ambas han dejado una marca indeleble en la música latina y han inspirado a millones de personas en todo el mundo sin embargo, este año la llamada ‘Diva del Bronx’ ha sido objeto de críticas por su actitud, lo que ha llevado a que muchos le digan que “aprenda de Shakira”.

Es indiscutible que esta ha sido una gran temporada para Shakira y es que con el lanzamiento de ‘Las mujeres ya no lloran’, su duodécimo álbum de estudio, está lista para una nueva etapa en su carrera musical. El álbum ha llegado siete años después de ‘El dorado’ (2017) y diez años después de ‘Shakira’ (2014) e incluye sencillos que ya habían estado sonando desde 2022 como ‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53′, ‘TQG’, ‘Te felicito’, ‘Monotonía’ y ‘Acróstico’, además de nuevas canciones como ‘Puntería’ ‘Nassau’ y hasta una composición llamada ‘Cómo, dónde y cuándo’, que nos recuerda a la Shakira de los noventa con ‘Dónde están los ladrones’.

Shakira La colombiana anunció su gira mundial (Instagram)

Para celebrar y agradecerle a los fans, la intérprete colombiana ha dado la noticia de que retomará los escenarios internacionales con la gira ‘Las mujeres ya no lloran’. Fue durante su participación en el Festival Coachella 2024, que Shakira reveló que arrancaría en Estados Unidos.

“Buenas noches, Coachella... Esto es increíble, no saben lo que me da gusto verlos [...] Es lo máximo estar aquí, contigo que eres mi amigo. Hoy no me puedo contener, tengo que avisarles algo. Biza, me voy de gira Biza ¡por fin!”, dijo.

Finalmente la colombiana ha ido revelando las fechas y sedes de la primer etapa de su gira, la cual dará inicio en noviembre, en Palm Desert, California. Si bien en un inicio internautas mostraron su molestia por no haber iniciado en Latinoamérica y hasta ahora no haber revelado fecha en ningún otro lugar fuera de los Estados Unidos, finalmente algunos han salido en su defensa diciendo que ha actuado “mejor que J.Lo”.

Shakira La cantante anunció su gira 'Las mujeres ya no lloran' (Instagram)

¿Qué hizo J.Lo que ha hecho enojar a los fans?

En febrero, el lanzamiento de la película de Jennifer López, ‘This Is Me... Now: A Love Story’, que acompaña a su noveno álbum de estudio del mismo nombre, dio mucho de qué hablar en las redes sociales por haber invertido 20 millones de dólares de su propio bolsillo para hacer realidad el proyecto y “enaltecerse”.

Algunos no han dejado de señalar que la película ha puesto en duda su cordura pues aseguran se trata de ‘uno de los proyectos más narcisistas’ en el que ‘Jenny From the Block’ dejó ver su lado más tóxico.

Jennifer Lopez La actriz y cantante está siendo muy criticada por su nueva película documental ( Kevin Winter/Instagram, Getty)

Por si fuera poco, la cantante parecía tener la intención que querer aprovechar ser tema de conversación para hacer su propia gira sin embargo, ella misma comenzó a cancelar múltiples fechas después de la venta de boletos.

A la par de esto, Shakira ha estado aumentando fechas y recintos en los que actuará en la primer parte de ‘Las mujeres ya no lloran’, además de que no ha dejado de agradecer el apoyo que está recibiendo, lo que ha hecho que los fans le digan a Jennifer Lopez que “debería aprender de ella.

“Auuuuuuuuu! Que manada la que tengo!!! Estoy feliz de anunciarles que a petición del público estamos añadiendo fechas adicionales en Palm Springs, Miami y New York! Que emoción regresar al escenario y celebrar con todos ustedes!”, se lee en una publicación de la colombiana en Instagram .

“J.Lo salió del chat”. “Mientras J.Lo se pone sus moños y cancela a su antojo, Shakira nos da más”. “Aprende de Shakira, J.Lo”, se lee en redes sociales.

Si bien la gira de la Diva del Bronx todavía está programada para ofrecer 30 shows, una gran cantidad de entradas en la mayoría de las fechas de la gira siguen sin venderse, a juzgar por la distribución de asientos en el sitio oficial de Ticketmaster. Si bien estos gráficos no siempre son completamente precisos, el número de asientos marcados como disponibles es alarmante.