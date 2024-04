Galilea Montijo confirma que quiere ser mamá a los 50 años y la critican: esto hará para lograrlo

Galilea Montijo se encuentra enamorada de su pareja, Isaac Moreno, y eso le ha despertado el deseo de volver a ser mamá a los 50 años. La conductora de televisión debutó en este rol hace 12 años con el nacimiento de su hijo, Mateo, el el 23 de marzo de 2012.

Galilea Montijo y su hijo

El adolescente vino al mundo producto de su relación con Fernando Reina, quien además tuvo otros dos hijos de su matrimonio previo, por lo que no ampliaron más la familia. Ahora la maternidad vuelve a llamarla y no descarta la posibilidad, según informó Quién.

Galilea Montijo buscaría ser mamá a los 50 años

“Me gustaría, no he podido hacer una cita. Ya tengo varios lugares donde me encantaría ver esa posibilidad (de ser mamá). Me hubiera gustado que fuera a través de mí, si no se puede, veré de qué otra manera”, expuso la también actriz ante los medios de comunicación.

Galilea Montijo está consciente que buscar embarazarse a los 50 años es riesgoso tanto para ella, como para su bebé, pero actualmente existen otras modalidades que estaría explorando como la gestación subrogada.

“No es fácil, es un proceso largo, tedioso. Yo creo que a veces hasta triste porque se te bajan los ánimos de repente, pero si no viene, no pasa nada. Dios me dio la oportunidad de ser mamá, tengo a mi Mateo, tengo dos que la vida me regaló, entonces ya tengo tres”, expresó la mexicana, haciendo referencia a los hijos de su ex que ama como propios.

No obstante, reconoce que desde el nacimiento de Mateo ha cuidado mucho su salud y su cuerpo por amor propio y también para poder ser una buena mamá muchos años. A los internautas esta noticia no fue de su agrado, ya que consideraron que “está muy vieja para esa gracia”, “y cuando su hijo tenga 20, ella será una anciana”, “hay que saber cuándo es suficiente”; entre otros.