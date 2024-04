Como madre leona, Ivonne Montero calló a quienes la critican por no operar la nariz a su hija

Ivonne Montero se ha encargado de ser padre y madre de la pequeña Antonella quien tiene nueve años y ha enfrentado algunos problemas de salud a su corta edad. Con amor, valentía y esfuerzo, la actriz ha criado a su hija y ha dejado claro que no está dispuesta a permitir las criticas y comentarios negativos sobre ella.

Tras ganar La Casa de los Famosos, reality donde expuso la condición cardíaca que presenta la niña, son muchos los internautas que le han preguntado la razón por la que no ha operado la nariz de su hija pese a contar con el dinero.

A la ola de cuestionamientos, Montero no dudó en responder como toda una madre leona que defiende a sus hijos, pues ningún menor debería estar expuesto a las criticas.

Ivonne Montero ha recalcado que para ella lo más primordial es que su hija se encuentre saludable, por lo que ha seguido los consejos de los médicos, quienes determinaron que la cirugía nasal no es urgente ni necesaria en este momento.

“Este mensaje es para todas aquellas personas de esta plataforma de TikTok que están tan preocupados por la naricita de mi hija, que yo no sé qué tanto les preocupa si a nosotras no nos preocupa en lo absoluto. No es un tema médico ni que le cause ningún problema de autoestima ni de salud”, dijo.

De igual manera, dejó claro que como madre presente siempre buscará lo mejor para Antonella como es sus cuidados médicos y tratamientos que requiera y ha sido la misma niña quien ha preferido no someterse a una cirugía.

“Ya que están tan angustiados y tanto que exigen que yo les rinda cuentas de que por qué no la he operado. Para entrar a una cirugía hay cantidad de circunstancias que se tienen que dar para que se haga una cirugía. En este momento Antonella no quiere entrar al quirófano a arreglarse su nariz. Punto, se acabó”, agregó.

Asimismo, agregó que su hija se encuentra a gusto con su apariencia y llegado el momento que quiera someterse a una procedimiento quirúrgico, como madre acudirá a los mejores profesionales para efectuarla.

“En el momento en que Antonella me externe: ‘Mamá, yo quiero arreglarme mi naricita, en ese momento yo, como su mamá responsable, trabajadora (que me he fajado para estar dispuesta a lo que mi hija necesite) en ese momento voy a tomar la decisión de llevarla a hacerse sus estudios y entrar ella la cirugía que necesite de su nariz con el mejor cirujano que yo pueda encontrar”, indicó.

Para cerrar con broche de oro y callar a quienes lanzan comentarios impertinentes pidió guardar silencio antes de criticar y juzgar.

“Guarden silencio, infórmense antes de hablar, de criticar, de juzgar y de pedir cuentas”, puntualizó.