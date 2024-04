¿Suegra metiche? Pareja de José Eduardo expone su relación con Victoria Ruffo

José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay han estado en boca de todos en los últimos días ante la pronta llegada de su primer hijo juntos, lo cual los ha llevado a celebrar junto a sus familias y revelar detalles de esta nueva etapa en su relación.

La nieta de Victoria Ruffo será llamada Tessa y luego que la primera actriz hablara sobre cómo se prepara para la llegada de su primera nieta, ahora le ha tocado el turno a Paola de conversar sobre cómo es su relación con su suegra.

Ruffo es considerada de una de las actrices más queridas de la televisión mexicana, ante las distintas telenovelas que ha protagonizado en las que ha demostrado su talento y ha irradiado su belleza.

Recomendados

Esto contó la novia de José Eduardo sobre Victoria Ruffo

Durante una entrevista para el programa ‘Miembros Al Aire’, José Eduardo Derbez y Paola Dalay fueron consultados sobre cómo Victoria Ruffo ha reaccionada a la noticia de que se convertirá próximamente en abuela.

Como Ruffo había dado a conocer, Dalay confirmó que la Queen de las telenovelas está emocionada por el nacimiento de Tessa por lo que ya cuenta con varios preparativos para darle la bienvenida y según ellos mismos aseguran no esperaban verla de tal manera.

Y es que lejos de ser una suegra metiche, Victoria les ha dado su espacio con respeto y colaborando en lo que pueda pero también en lo que ellos le permitan, pero siempre consintiendo.

“Muy consentidora, muy emocionada por Tessa. No esperábamos verla así. Es muy linda y es muy respetuosa, nos ha dado consejos que le hemos pedido, es muy linda y respetuosa, no se mete de más, para nada, es lo máximo”, detallaron.

La pareja también ofreció detalles sobre como se encuentran ante la dulce espera, por lo que la influencer mencionó que comienza a sentir los dolores de espaldas propios del último trimestre del embarazo.

“Muy emocionada, ya estamos a nada de recibirla, últimamente ya están empezando los dolores de espalda... todo eso, pero vamos muy bien”, mencionó la madre primeriza.

Hace unas semanas atrás Victoria fue consultada sobre cómo se tomó la noticia de ser abuela y confirmó las palabras de su hijo y su nuera.

“Yo sí, fíjate que no pensé que me fuera a emocionar porque yo decía que me tenía sin cuidado, y la verdad me tenía sin cuidado, no le estoy molestando a mi hijo de que ya quiero un nieto, pero ahorita estoy muy contenta, muy, muy, contenta”, dijo Ruffo a medios como Sale el Sol.