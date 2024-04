“Parece sábana vieja”, el vestido dorado con el que Eiza González posó junto a Henry Cavill y desató burlas

Eiza González es una de las actrices mexicanas que más está brillando en Hollywood, y está cosechando éxito tras éxito en películas como Baby Driver, El problema de los tres cuerpos, y Descuida, yo te cuido.

Actualmente la famosa está a punto de estrenar la película The Ministry of Ungentlemanly Warfare y durante uno de los estrenos, la famosa posó al lado de galanes de Hollywood como Henry Cavill con un look que muchos aseguran que no le favoreció.

Y es que aunque la mexicana deslumbró con un vestido dorado, y un peinado muy elegante con ondas en su corte bob, la criticaron por este look.

El vestido dorado que Eiza González llevó en estreno de película junto a Henry Cavill

Eiza González llevó un vestido largo dorado de Jason Wu 2024 en la premiere de The Ministry of Ungentlemanly Warfare en Nueva York, que aunque era lujoso y de marca, le criticaron.

La famosa lució este vestido color oro que tenía un diseño extraño y llamativo, estructurado con olanés sobre la cadera y ondulaciones asimétricas en el escote que era strapless, sin duda un diseño único y muy original.

Sin embargo, le llovieron las críticas pues aseguran que lucía muy extraño y no la favorecía. “Ella súper wow pero su vestido parece edredón viejo”, “parece sábana vieja y arrugada”, “El vestido no, pero ese corte de pelo👍😍”, “pero quién le eligió ese vestido tan feo y raro y al lado de Henry que horror”, “pero Eiza tú eres hermosa y puedes lucir mejor”, y “mejor que cambie de estilista”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A pesar de las críticas, la famosa, que fue la única mujer en posar con famosos actores como Henry Cavill, Henry Golding, Hero Fiennes Tiffin, y Babs Olusanmokun, brilló con su elegancia y clase y complementó con unos stilettos dorados y joyas.