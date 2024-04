Laura Flores confesó que los besos de este actor son los más ricos: “Es un bombón, es lo máximo”

Abrió su alma. Así la reveladora entrevista que la actriz Laura Flores le ofreció a Matilde Obregón este lunes 15 de abril en su canal de Youtube. La artista de 60 años contó cómo ha sido su vida dentro y fuera de las telenovelas, si cree o no en el amor, todo esto a propósito de la grabación de la novela de “Mi vida es tu vida”, que se desarrolla en México.

Se confesó ser terrible en el amor, pero sigue creyendo en este a pesar de los fracasos que ha tenido. Sin embargo, aseguró que ya no estaría dispuesta a casarse nuevamente, pues solo desea dedicarles tiempo a sus cuatro hijos adolescentes, y que luego de que ellos comiencen a hacer sus vidas, pues decidirá qué hacer en el plano sentimental con la suya. No tener pareja es algo que la mantienen tranquila.

Además, le acotó a Matilde que, tras el quinto divorcio en mayo del año pasado, fue su hijo mayor Patricio, quien la contuvo. La abrazó junto a sus hermanos y les dijo que ahora el “hombre de la casa” sería él. Además, hicieron un pacto: “No meter a más nadie en la casa”, algo que ella mantiene hasta el día de hoy. Entre bromas expresó: “Ya no me duele corazón, me duele es la espalda”.

Sobre su vida profesional también conversó amenamente. La actriz lleva 43 años de carrera artística con participaciones en exitosas producciones, por lo que Matilde no dudó en preguntarle sobre cuál ha sido el beso más rico que le han dado durante las grabaciones de telenovelas.

Para Laura, la calidez y buena onda de su compañero juega un papel vital al momento hacer la escena de un beso, porque hay algunos que aprovechan esto para “meterle la lengua hasta acá, hasta el esófago”, por eso recalcó: “Si me ves que le estoy poniendo las manos aquí (en el pecho) al galán es porque: ‘Espérate cabr... hazte para allá, wey’, pero si hago esto (abrazar a su pareja) es porque estoy cómoda y contenta”.

Flores contó que a lo largo de su trayectoria ha probado los rico besos de tres grandes actores: René Strickler a quien consideró un “caballero, es un bello, es un bombón, es lo máximo”. Ellos protagonizaron la novela Piel de otoño, en el 2004. Otro colega que halagó fue a Jorge Luis Pila que hizo “En otra piel”: “Es un tipazo, los besos han sido muy ricos”.

Y finalmente, Sergio Mur, (Reina de corazones): “Es un español hermoso, el canijo divino, y tuvimos escenas no nada más de beso, con él sí me eché unas escenas de cama, de cama. ‘Reina de corazones’ era una novela mucho más fuerte y con él tuve estas escenas. El muchacho más educado, más lindo, más todo, es el que te cuida. De repente él se daba cuenta de que se me estaba viendo una bubi (seno) y me cubría. O sea, que te sientes apapachada, aparte de que el tipo físicamente te atrae porque es un tipo muy guapo y eso cuenta mucho”, detalló la actriz.