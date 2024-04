La película de terror en Netflix que debes ver antes que la borren: ¿cuál es y de qué va?

En lo que resta del mes de abril, Netflix agregará varias películas a su catálogo con las que promete conquistar a sus millones de suscriptores, tales como la adaptación de acción en vivo de City Hunter.

No obstante, también en las últimas semanas de esta mensualidad, la plataforma eliminará varios proyectos de su catálogo, incluyendo un largometraje de terror y suspenso con buenas reseñas.

¿Cuál es la película de terror que Netflix eliminará de su catálogo en abril?

Se trata de Te veo (I See You, por su título original), una película estadounidense dirigida por Adam Randall y escrita por Devon Graye que se estrenó en el Festival South by Southwest en el año 2019.

La producción se centra en Jackie Harper, la esposa de un importante detective que investiga el caso de secuestro de un niño. La pareja es unida, pero su lazo tambalea por la infidelidad de ella.

El investigador quiere perdonarla, pero el malestar no lo abandona. A la par, una presencia maligna aparece en su casa y desencadena eventos extraños que ponen en riesgo a la familia del matrimonio.

¿Quiénes actúan en Te veo?

Te veo cuenta con un gran elenco de estrellas. Helen Hunt encabeza la historia como Jackie Harper; mientras, Jon Tenney encarna al detective Greg Harper. El resto del reparto lo componen actores como:

Judah Lewis como Connor Harper

como Connor Harper Owen Teague como Alec

como Alec Libe Barer como Mindy

como Mindy Gregory Alan Williams como Spitzky

como Spitzky Erika Alexander como Moriah Davis

como Moriah Davis Allison King como Grace Caleb

como Grace Caleb Sam Trammell como Todd

como Todd Jeremy Gladen como Tommy Braun

¿Qué dijo la crítica de Te veo?

Te veo obtuvo reseñas mayormente positivas de los críticos. Stephen Dalton de The Hollywood Reporter aseguró que la cinta “tiene giros salvajes, imágenes elegantes y un buen reparto”.

Además, opinó que “Randall y el director de fotografía Philipp Blaubach hacen un excelente trabajo creando la atmósfera”. Por su parte, Kevin Maher de The Times le dio cuatro estrellas de cinco.

“El logro más inteligente del director es la forma en que desplaza el énfasis narrativo, a menudo a través de giros argumentales, menores y mayores”, dijo el experto en su reseña.

Mientras, Dennis Harvey de Variety la llamó a “un thriller sorprendente”. Asimismo, destacó “su narrativa, ingeniosamente armada, al final nos sorprende justo cuando menos lo esperamos”.

¿Cuándo se va Te veo de Netflix?

Te veo será borrada del catálogo de Netflix el 21 de abril de 2024 . Por lo tanto, el público tiene chance de ver el largometraje hasta el próximo sábado 20.

Tráiler de la película Te veo