¿La Adele mexicana? Este es el video por el que comparan a Lucerito Mijares con la cantante británica

En las redes sociales se han dicho muchas cosas sobre el aspecto físico de Lucerito Mijares, hija de los famosos Lucero y Manuel Mijares, pero esta joven mexicana en cada proyecto que asume sorprende por su talento. Su voz es impresionante y lo ha demostrado en los escenarios.

Esta vez le toca competir con su propio padre en el reality Juego de Voces. En este emocionante programa que se transmite todos los domingos por Univision. Lucerito interpretó un clásico de Sam Smith, Stay With Me.

La interpretación de la hija de Mijares fue magistral y como era de esperarse causó furor en la red social X (antes Twitter), donde se comentó sobre su gran talento y hasta una internauta se atrevió a compararla con la cantante británica Adele.

“Tiene una voz increíble, es la Adele mexicana”, escribió la internauta @JaroCeleste. “Y al que venga a tirarle hate a mi Lucha Mijares, díganme donde nos vemos pa darnos unos ching...”, agregó.

Tiene una voz increíble, es la Adele mexicana 🫶

Y al que venga a tirarle hate a mi Lucha Mijares díganme donde nos vemos pa darnos unos chingazos pic.twitter.com/tA6HqOxxit — 𝕁aroshita 𝔻el 𝕄al✨ (@JaroCeleste) April 15, 2024

Esta comparación generó criticas de otros internautas que no dudan del talento de la joven de 19 años, pero destacan que ella tiene su propio estilo.

“No es para tanto, digo por la comparación”, “No mi Jarochita, no le llega ni a los talones a la gran Adele, pero ahí la lleva, mejor sin comparar y que siga haciendo lo suyo”, “Es una chava súper talentosa, tiene mucho que dar y seguramente con el tiempo será una gran cantante, pero nada que ver con Adele”, son algunos de las opiniones que recibió @JaroCeleste, quien recibió el saludo y agradecimiento de la joven cantante de 19 años: “Ayyyyyy muchísimas gracias!!🥹🥹🥹”.

Interpretando “Hello” desató pasiones en tikTok

Pero esta historia no queda allí y es que Lucerito publicó en su TikTok un fragmento de su práctica de voz interpretando “Hello” de la cantante británica y allí no quedó duda de que su calidad vocal para sus seguidores le merecen las comparaciones, hasta uno de los internautas etiquetó a Adele.

“Todos a etiquetar @Adele”, “Con esa voz puedes cantar lo que quieras”, “Qué hermoso cantas niña hermosa ❤”, “Que vozarrón Lucero, nadie de los herederos te llega con todo respeto pero pues que haces ahí? ellos están probando suerte”, destacan los fans de la joven cantante.

No cabe duda que Lucero Mijares heredó el talento de sus padres y no le molesta las comparaciones que pueden hacer sobre su voz y la de ellos, pues se siente orgullosa de sus progenitores y está construyendo su propio camino.

“La verdad no (me pesa) porque como me siento tan orgullosa de ser hija de quien soy, pues me siento la más feliz de poner su nombre en alto, creo que ellos también se sienten muy bien de eso. Podría ser todo lo contrario de desesperarme un poco de que todo el tiempo me estén preguntando por ellos, pero la verdad es que me siento muy agradecida de que muchos quieren saber cómo están ellos”, destacó la cantante en una entrevista para Univisión.

Un camino de trabajo para llegar alto

Lucerito creció alejada de los reflectores, pero en su adolescencia inició su carrera artística en presentaciones esporádicas en los escenarios donde se presentaban sus padres que dejó claro el talento y la voz indiscutible que se gasta.

En 2023 debutó en el teatro con el papel de Dorothy en el musical El Mago (The Wiz), basado en el clásico del cine de 1939, El Mago de Oz.