Danna revela la poderosa razón por la que cambió su nombre artístico después de 24 años

El 2024 ha sido el año decisivo en la vida de la actriz y cantante Danna Paola, de 28 años. Ella misma marcó un antes y después con el lanzamiento de su último álbum: Childstar, este mes, con el que siente que por fin puede ser ella, pues plasma toda su personalidad en cada canción. Pero, eso no quedó ahí, porque también acortó su nombre. Ahora, solamente, es Danna, tras 24 años ser llamada por sus dos nombres.

Para esto, en marzo, cambió los username de todas las cuentas de redes sociales, por lo que no tuvo complicación, salvo cuando quiso hacer lo mismo en Twitter, ahora X, y se topó con el inconveniente de que @Danna está tomado por una mujer de Estados Unidos, llamada Danna Marie. La artista afirmó a sus fans en un grupo de Whatsapp que la chica le exigía el pago de 400.000 dólares estadounidenses a cambio del @, algo que le pareció un exabrupto.

“Tenemos que hacer un plan, algo tenemos que lograr y me tienen que ayudar porque la señora no quiere y no le voy a pagar 400 mil. Entonces yo digo que hagamos un complot o que nos lo regale. O sea, ¡es mi nombre!, el Twitter de la señora qué”, así le pidió ayuda a sus seguidores. Todo se salió de control y, presuntamente, muchos de sus fans comenzaron a insultar y hasta amenazar a la mujer. Finalmente, la actriz se disculpó y aceptó que se equivocó.

Pero, por qué después de casi una década y media decidió cambiar su nombre artístico con el que es ampliamente reconocida. La artista reveló en una entrevista Studio 92, todo este proceso de renovación que está viviendo y con el que se siente muy cómoda, porque refleja al 100% su esencia. Destacó que su niñez fue muy dura, ya que desde los cuatro años está en el mundo del espectáculo.

Es por esto, que ella asegura que fue “una niña muy solitaria, me faltó mucho amor, me faltó mi familia, pero estuve enfocada en mi trabajo. Algo con lo que crecí hasta hoy fue con esta obsesión de trabajar, por no parar, entonces, llegó un punto de cansancio, introspección”. Se comparó con las estrellas infantiles de Disney como Miley Cyrus y Selena Gómez, que crecieron con traumas. Tomó terapias para encontrar el balance en su vida, lo que la llevó a cuestionarse su nombre.

“Fue cuando yo dije: ‘Primero, ¿por qué me llamo Danna Paola si no me gusta cómo me llamo?’. Eso fue como ¡Guao! Nunca me ha gustado mi segundo nombre, lloraba, entonces fue como haber vivido a través de un personaje que me crearon. Como todo este pedo de: ‘Oh my God! Who i am? (¡Dios! mío, quién soy yo)”, explicó la intérprete de “Mala fama”.

De todo este proceso es que nace su reciente material musical que bautizó como Childstar, pues se dio cuenta que “había cosas tanto buenas como malas que este proceso oscuro tiene que ver con mi niñez. Estoy haciendo las paces y creando dentro de mí oscuridad algo muy luminoso, que son mis canciones, que es un disco.