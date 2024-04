Documental de Celine Dion ya tiene fecha de estreno: una cruda mirada a su enfermedad

I am Celine Dion ya tiene fecha de lanzamiento del documental (Foto: Cortesía Amazon MGM Studios )

Celine Dion está lista para terminar los rumores sobre su enfermedad tras anunciarse la fecha de estreno del documental I am: Celine Dion (Yo soy Celine Dion) que cuenta con la dirección de la nominada al Óscar Irene Taylor.

La historia de la leyenda de la música muestra una cruda y honesta mirada detrás de la lucha de la icónica artista, quien al no estar bajo los reflectores y los escenarios de todo el mundo, lucha contra una enfermedad.

“El documental, es una carta de amor a sus seguidores que busca inspirarlos como lo ha hecho a lo largo de los años y destaca la música que ha guiado su vida, al tiempo que muestra la resistencia del espíritu humano y cómo hay personas que, pese a los obstáculos, no dejan de brillar”, informaron en un comunicado.

Hablar de Celine Dion es hablar de talento puro, con una carrera llena de éxitos que han logrado trascender entre generaciones y que han sido reconocidos con premios como los entregados por parte de la Academia, los Grammys y los Golden Globes, por mencionar algunos.

El documental es un retrato de una época decisiva de la vida y la carrera de una de las artistas más reconocidas y exitosas de la historia de la música pop, la canadiense Celine Dion. Es un viaje por el pasado y el presente de Celine mientras revela su lucha con el Síndrome de la Persona Rígida (SPR) y los esfuerzos que ha hecho para continuar actuando para sus queridos y leales fans.

“Este documental es un retrato crudo e íntimo de un periodo importante de su vida personal y su carrera, que revela su viaje mientras supera un diagnóstico impensable“ — Jennifer Salke, directora de Amazon MGM Studio

Desde visitar su vestuario de alta costura y sus objetos personales en su gira hasta pasar tiempo en el estudio de grabación, el material audiovisual captura la vida privada nunca antes vista de la estrella.

“I am: Celine Dion se suma a una creciente lista de películas y shows de televisión internacionales en el catálogo, incluyendo las producciones mexicanas Amazon Original y Amazon Exclusive que incluyen títulos como De viaje con los Derbez, El juego de las llaves, Un extraño enemigo, Harina, La cabeza de Joaquín Murrieta, Mala fortuna, las ganadoras del Daytime Emmy LOL: Last One Laughing México y Pan y Circo y la ganadora del Emmy Internacional, La caída”, agregó el comunicado.

¿Cuándo y por dónde se transmitirá?