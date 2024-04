Karol G anuncia nuevo logro en su carrera, pero en redes la comparan con Yailin por esta razón

Karol G es una de las cantantes colombianas más exitosas que solo ha sumado éxito tras éxito desde hace años y con su tour Mañana será bonito encantó en varios países como Venezuela, Guatemala, y México.

La famosa solo va en ascenso y recientemente anunció otro logro que emocionó a sus fans pues es un gran paso en su carrera.

Karol G suma nuevo éxito en su carrera pero la comparan con Yailin La Más Viral por esto

Karol G anunció a través de sus redes este viernes que su logo estará en las camisetas del Fútbol Club Barcelona en el Clásico del próximo 21 de abril antes el Real Madrid.

“The Barça x @karolg x @spotify flow is here 🧜‍♀️”, fue el mensaje con el que anunció este logro, emocionando a sus fans, pero también generando polémica.

Y es que la acusan de haber copiado a Yailin La Más Viral, exesposa de Anuel AA, pues supuestamente primero salió su logo en el Real Madrid.

“Primero fue el logo de Yailin en el Real Madrid...no deja de copiar 🙌”, “Yailin la más viral estará en la del Real Madrid 🔥”, “todo se lo copia a Yailin su patrona”, “pero por qué tiene que hacer todo lo que hace la Yai”, y “siguiendo los pasos de su rival”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, sus fans salieron a defenderla y aseguran que Karol G no copia a nadie, además que no se pudo comprobar que el logo de Yailin efectivamente haya aparecido en uniformes del Real Madrid.

“Es que siempre están delirando, eso no es verdad”, “por favor que le va a estar copiando Karol G a Yailin”, “estos están delirando Yailin no tiene logo ni en su país”, y “dejen de estar inventando que Karol no quiere copiar a nadie”, fueron algunos de los que salieron en su defensa.

No es la primera vez que comparan a Karol G con Yailin y dicen que ambas se quieren copiar. Sin embargo, cada una está triunfando con su música y tienen miles de fans que las apoyan y respaldan.