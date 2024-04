Wendy Guevara presumió lujosos tenis pero su precio causa controversia: tiene cristales de Swarovski

Wendy Guevara se vuelve noticia con cada cosa que hace, incluso con sus compras, porque la famosa añadió unos lujosos tenis a su colección que han sido tema de conversación. Producto de sus éxitos profesionales, como ser ganadora de La Casa de los Famosos, la influencer ha podido darse ciertos gustos muy exclusivos.

Más allá de viajes, fiestas y otro tipo de lujos, la mexicana también adquirió una prenda de Louis Vuitton, que confesó que luego le dio culpabilidad, ya que había gastado parte de sus “ahorros” en ellos.

El precio de los tenis de Wendy Guevara por el que muchos la critican

De acuerdo con Milenio, esto sucedió mientras la famosa se encuentra haciendo sus primeras participaciones como actriz al lado de Julián Gil.

Aprovechó estar en la capital de la moda para visitar ciertas tiendas de marcas de renombre y aumentar su colección de tenis con un exclusivo diseño de Louis Vuitton, que son edición limitada y cuestan casi 8000 dólares americanos.

En una transmisión en vivo, Wendy Guevara compartió los detalles de su más reciente compra y mostró un extravagante modelo compuesto de cristales de Swarovski que lo adornan y lo hacen el centro de todas las miradas a donde quiera que va con ellos.

Son los tenis LV Trainer Maxi diseñados por el director creativo, Pharrell Williams, y que solo pocos pueden decir que los tienen en su armario. “Hermanas, compré unos tenis bien bonitos, ya saben que yo no soy fan de las marcas”, dijo, mostrando su lado más fashionista.

“Estoy muy atacada, parte de mis ahorros se fueron en estos tenis, estoy muy arrepentida, bueno no estoy arrepentida, estaba arrepentida ayer, hoy ya hablé, ya habló Evelyn conmigo y todos y me dijeron que me lo merezco (…) esto ahora sí ya es lo último que compré”, confesó.

Ante esto, muchos lo tildaron de “innecesario”, mientras que otros le dijeron que se quede tranquila porque “te lo mereces por todo lo que trabajas”.