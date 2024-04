Shakira dice que es “una suerte no tener marido” y le recuerdan todo lo que lloró por Piqué

Shakira ha estado en el ojo de la polémica en las últimas semanas con sus declaraciones, las cuales han tenido que ver con su ex, Piqué. La famosa ha abierto su corazón para revelar algunas de sus reflexiones y sentimientos que han quedado en ella luego de la ruptura, motivándola a impulsar su carrera profesional.

Sin embargo, los internautas no han hecho caso omiso a sus palabras y a través de memes y crueles frases, se han burlado de ella por “pretender” exaltar la vida de soltería, cuando se notó “dolida” por la presunta infidelidad de su expareja con otra mujer, Clara Chía.

Las declaraciones de Shakira sobre Piqué por las cuales le llueven burlas

De acuerdo con Soy Carmín, estas palabras fueron recogidas por la revista Aló, que pudo conversar con la barranquillera a propósito de su nuevo álbum, Las Mujeres Ya No Lloran.

“Es mejor confiar y ser traicionado que no confiar nunca. El amor es la experiencia más increíble que un humano puede experimentar y nadie debería quitarte esa posibilidad”, reflexionó sobre su separación.

“Es una suerte no tener un marido porque, no sé por qué, me estaba arrastrando hacia abajo. Ahora siento ganas de trabajar, tengo ganas de escribir canciones, de hacer música. Es una necesidad compulsiva, que no sentía antes”, agregó sobre lo que ha significado perder a la persona amada.

“Es un proceso, pero la música ha jugado un papel muy terapéutico. Cuando compongo música, es como ir al psiquiatra, sólo que más barato”, dijo, añadiendo que “nadie planea enfrentar tantas dificultades y las complejas experiencias que he tenido que pasar. Es la primera vez que tengo que lidiar con tantas cosas como madre soltera”.

Ante esto, las redes sociales se burlaron de ella afirmando que “le dedicó como 5 canciones a Piqué y ahora dice que es una bendición estar así”; “pero con todo lo que lloró antes no decía eso...”; “no sé si es peor esto o las canciones que le hizo”; “típico de las dolidas hacerse que no les duele”; opinaron.