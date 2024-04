“Eres una bendición”: Jennifer Lopez impacta siendo la ‘perfección’ en ropa interior a sus 54 años

Y si hacía falta más evidencia de que Jennifer Lopez es una de las mujeres más hermosas del mundo a sus 54 años, ella lo reiteró con su reciente posado en ropa interior para la marca, Intimissimi. La cantante es embajadora de esta sexy lencería con la que revolucionó las redes sociales, llevándose muchos elogios.

A pesar que no se encuentra en el mejor punto de su carrera, pues su nuevo álbum y gira This is me... Now no ha tenido la aceptación del mercado como ella esperaba, se mantiene activa como imagen de exclusivas marcas que confían en su belleza y talento, probando además que su cuerpazo está intacto.

El posado de Jennifer Lopez en ropa interior que dejó boquiabiertos a muchos

Bajo el título “Abraza tu poder”, la cantante de On the floor derrochó sensualidad con ropa interior color nude, que dejó ver su abdomen y piernas tonificadas, imponiendo un estándar de belleza muy elevado a sus 54 años de edad.

Con esto presentaron la nueva colección “basada en la comodidad, el estilo y la sofisticación”, llamada Silky Intimates, que destaca por su incomparable elegancia y suavidad aireada de una nueva microfibra ultralight.

Sus diferentes fotografías y el video desfilando los brasieres y bragas se han robado la atención de los internautas, quienes no dudaron en elogiarla en las publicaciones.

“Un monumento de mujer”, “No sé si la lencería o ella son más perfectas”, “Te ves muy sexy”, “El gran ejemplo de que la sensualidad no va con la edad”, “Jamás se había visto tan bien como ahora”, “Es la perfección hecha mujer”, “Que pase los tips para ese abdomen, increíble”; fueron parte de los comentairos que abundaron en internet.

“Solía pensar que era gorda, pero ahora me siento bella. Yo pertenezco a una generación que estaba muy centrada en las modelos de talla 0 o 2. Era inalcanzable para la mayoría de las personas normales, incluyéndome a mí”, se sinceró la artista tiempo atrás sobre su viaje de autoaceptación corporal.