Mujer que descubrió amarre de Belinda a Nodal revela que encontró y el agradecimiento del cantante

Belinda y Christian Nodal fueron una de las parejas más comentadas en 2020 tras un inesperado romance que llegó a tener una propuesta de matrimonio pero la cual no fue llevada a cabo y en su lugar hubo una escandalosa ruptura.

Aunque ambos eran expuestos por ser una pareja bastante inusual ante sus diferentes estilos, diferencia de edad y la belleza de la cantante, lo cierto es que más de uno esperaba verlos llegar al altar. Sin embargo, terminaron de la peor manera luego que Nodal dejara expuesta a la cantante.

El ranchero aseguró que era utilizado por ella y su familia, y terminó envuelto en una espiral de destrucción entre su adicción al alcohol, sus tatuajes, su apariencia descuidada y una ola de criticas en redes sociales.

Esto dijo la mujer que descubrió supuesto amarre de Belinda a Nodal

Tras varios meses de haberle puesto fin a su compromiso, la bruja de Catemaco, identificada como Yeyetzi Maestra, daba a conocer que había encontrado un poderoso amarre en contra del cantante y su madre, realizado por la también actriz.

Aunque la noticia causó tal escándalo en aquel momento, la mujer ha vuelto a hablar del tema y ha contado detalles de lo que encontró en Catemaco, lo cual tenía al artista en su caída más baja.

“Tuve la fortuna o desgracia para la persona que lo trabajó de acudir con unos exploradores de Cancún a Catemaco, acudimos al Panteón y me decían, ‘pero cómo fue tan fácil’ llueve y todo sale, o sea, tu entras al Panteón de Catemaco y desde que entras se siente una vibra pesada, esta llena de trabajos el Panteón de Catemaco que es a donde más acudimos a realizar estos, entonces en una de las exploraciones se destapa un trabajo y nos encontramos información de ellos”, dijo.

Al ser consultada sobre la manera en la que descubrió que se trataba del artista y su madre aseguró que aunque no conoce mucho de farándula quienes la acompañaba los identificaron.

“Yo no estoy mucho en el mundo del espectáculo pero esta vez destapo veo la foto de una mujer y me dicen ‘maestra pero esta es la mamá de Nodal’ y estaba la oración de enfermedad a la mamá de Nodal, la oración del Ven a mí hacia Nodal, entonces dije la señora tiene un trabajo para enfermedad, él tiene un trabajo para retorno y me empiezan a decir las mismas personas, los comentarios que efectivamente la señora estuvo enferma”, agregó.

Yeyetzi mencionó que le reclamaron por haber destapado dicho amarre, sin emabrgo, ella sintió que debía ayudar y más tarde el propio Christian Nodal le hizo llegar su agradecimiento.

“Son cantidades grandes las que se cobran por ese tipo de trabajo, entonces le dije no fue tu suerte, me tocó y la verdad es que no lo quise dejar ahí porque muchos de los seguidores me pidieron que la ayudara… Él (Nodal) se contactó con el recinto de brujos para preguntar mi nombre ya que de cierta forma estaba agradecido de lo que se había retirado, más directamente no habló conmigo. Mandó a preguntar quien había destapado todo eso y cuando una persona tiene brujería se nota demasiado, cambia tu forma de como te ve la gente, tu carta de presentación siempre va a ser tu aura y el aura de el estaba por los suelos y creo que se veía demasiado, en estas fechas puede ver videos y fotografías del artista y se ve mucho mejor”, sostuvo.