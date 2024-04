“Está a un latido del trono”: biógrafo real lanza impactantes predicciones sobre William, Harry y Meghan Markle

Hugo Vickers aprovechó la mañana del Domingo de Ramos para estar cerca al castillo de Windsor y presenciar la reaparición del rey Carlos III. Afirma que le gustó verle bien. En sus 72 años de vida, el biógrafo de la monarquía británica no había visto una sacudida igual a esta que ha movido los cimientos de una dinastía centenaria que él mismo ha visto crecer.

Biógrafo real revela detalles impactantes acerca del futuro de William, Harry y Meghan

El reconocido biógrafo compartió sus pensamientos en una entrevista exclusiva con el sitio web La Razón, donde admitió que se ha sentido abrumado en las últimas semanas por la curiosidad de los medios y de los ciudadanos. “Sigo asediado por la gente que me pregunta. Y me consume demasiado tiempo”.

Hugo Vickers es un autor de una veintena de libros, consejero histórico para cine y miembro del comité organizador del jubileo de plata de la difunta reina Isabel II. Su extensa obra sobra la capilla de San Jorge tiene el prólogo del fallecido Duque de Edimburgo y pasó más de 40 años siguiendo los pasos, en público y en privado, de la reina madre para escribir la biografía “Elizabeth, The Queen Mother”.

El experto en temas reales advierte sobre la difícil situación que atraviesa la corona británica

Cualquier movimiento, por tanto, lo detecta a kilómetros de distancia y, aunque está preocupado, se muestra optimista: “La monarquía no pasa por un momento fácil y hay muy pocos para hacer el trabajo. Pero es una institución fuerte. El príncipe William tiene el problema habitual de todos los herederos, que es no saber cuándo le sucederá, pero podría ser en cualquier momento. Está a un latido del trono. Dado que su padre y su esposa reciben tratamiento, debe de estar bajo un gran estrés”.

Además, tampoco es simple su rol de padre: “Tiene una familia muy joven en casa aprendiendo a convivir con la enfermedad de su madre. William tiene que enfrentar (o podría tener que enfrentar) problemas políticos y globales generales, además de un hermano desesperante que podría causar problemas. Todo esto es muy complicado, pero parece sobrellevarlo muy bien. Está asumiendo deberes reales y se le ve bien cumpliéndolos”, concluyó el experto.

A Hugo Vickers también le preocupa las pocas piezas reales sobre el tablero, el monarca no puede hacer todo y la dolencia del hijo menor no arregla nada. “Estoy seguro de que el príncipe Harry es víctima de su esposa. Mi sensación es que él está aterrorizado por ella y aterrorizado también de perderla. Ella tiene un historial de dejar caer a su gente. Sospecho que le abandonará. El rey ha dejado la puerta abierta para que regrese. No será fácil”, finalizó.