Shakira revela cuál de sus canciones ya no soporta escuchar: “Solía exagerar el llanto de mi voz”

Shakira fue invitada al formato First we feast, donde los famosos son puestos a prueba para ver qué tanto resisten el picante comiendo platos, como las alitas de pollo. Allí, mientras realizaba la dinámica, surgieron preguntas relacionadas con su música y los proyectos que lanzó en el pasado.

El entrevistador, sin pelos en la lengua, aprovechó para revivir una charla que concedió la barranquillera a otro medio, donde aseguraba que al escuchar sus temas viejos en la radio, sentía que “apestaba” y se lo decía a sus hijos.

“Dices que escuchas a la antigua Shakira en la radio en esas canciones y les dices a tus hijos ‘solía apestar’ (...) ¿Qué te produce molestia o cringe cuando escuchas tu material de hace años?”, indagó el presentador.

La cantante no lo pensó dos veces y se refirió a uno de sus proyectos más famosos, el cual alcanzó un impacto internacional hasta la fecha. Se trató de Suerte - Whenever, Wherever, que tiene todo su sello de la voz y los arreglos que la catapultaron a la fama años atrás.

Shakira mencionó que no se sentía cómoda ya escuchando este trabajo, pues consideraba que exageraba algunos rasgos y terminaba sobresaliendo de una manera que no la hacía sentir bien ya.

“Creo que solía exagerar el llanto en mi voz, ¿sabes? el lero, lole, lole. Ahora pienso que eso fue un poco exagerado, demasiado Shakira”, apuntó.

En esta entrevista, la artista fue clara en que su voz cambió tras los embarazos, contemplando otros estilos y arreglos a la hora de interpretar sus canciones.

El 2024 es un nuevo año de éxito para Shakira

La cantante anunció la llegada de Las mujeres ya no lloran, el pasado mes de marzo y el cual se transformó en una idea especial e importante dentro de su carrera por las letras y sonidos que implementó. La latina no dudó en plasmar sus imágenes especiales, letras y significados de este proyecto, regalando una base para aquellos que anhelaban verla sobre ruedas musicales.

Con este estreno, Shakira resurgió en la industria, cautivando a sus fanáticos y a los curiosos que deseaban escucharla en nuevas canciones. Su toque no se perdió y se logró ver un crecimiento personal en cada uno de los elementos de este disco.