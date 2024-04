Revelan vídeo de inicios de Shakira como actriz de telenovelas antes de ser mundialmente famosa

Shakira es la cantante latina más importante de la industria de la música en el mundo y en los últimos años no ha dejado de ser portada de revistas y portales, no sólo por su ruptura con el padre de sus hijos, Gerard Piqué, sino por sus canciones que hablan de lo que sucedió con su vida sentimental y que la llevaron a romper 14 veces el Récord Guinness con sus recientes canciones.

Pero los inicios de la cantante colombiana como artista no han sido fáciles. Sus dos primeros discos, específicamente el segundo de ellos, no dio los frutos que ella esperaba y en 1994, con apenas 17 años, tomó la decisión de lanzarse a la actuación con un papel protagónico en una novela colombiana.

La barranquillera confesó en una entrevista al diario El Tiempo en 1996 lo que sucedió: “Mi segundo disco no funcionó porque estaba lleno de errores, entre ellos, el afán por salir al mercado. Por eso, me estanqué un poco y me dediqué a la actuación, como protagonista de ‘El oasis’. Fue como irme de excursión por otro camino artístico en busca de la renovación del espíritu”.

El oasis de Shakira como Luisa María

La interprete de “Te felicito”, “Monotonía” y “BZRP Music Sessions #53″, le dio vida a Luisa María Rico en la telenovela colombiana ‘El oasis’, producida por Cenpro TV y giraba alrededor del amor prohibido de la hija de un terrateniente y el enemigo de su padre.

Según el diario El Colombiano, la telenovela no tuvo los números que esperaban, pese a que llamó la atención porque incluía canciones que Shakira cantaba en diferentes momentos de la acción dramática.

Filtran video con una escena de ‘Shaki’

El pasado 6 de abril en la red social X (antes Twitter), se filtró el video de una de las escenas donde Luisa María Rico (Shakira) es encontrada por su padre besándose con su pareja protagónica, Salomón.

Los internautas inmediatamente reaccionaron al video algunos sorprendidos de no conocer esta faceta de la cantante, otros con humor.

Sabías que en 1994 antes de ser mundialmente famosa Shakira fué actriz?! — 𝖪𝖾𝗇𝗂𝖺 𝗅𝗈 𝗁𝖺𝖼𝖾 𝗍𝗈𝖽𝗈 𝗆𝖺𝗅 (@RelatocuriosoK) April 6, 2024

“Shakira ya facturaba mientras Piqué apenas salía del kinder”, “La fe-li-ci-to que bien actúa”, “Me la vi toda, gran novela, y Shakira siempre salía espectacular”, “Yo que soy bien novelero me encantaría ver a mi shaki de primera actriz”, son algunos de los comentarios de sus fans.

Según la prensa colombiana, Shakira compró los derechos de El Oasis con la expresa idea de impedir que fuera incluida en la parrilla de programación de nuevo.