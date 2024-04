Hija de William Levy se dedicará a la televisión: el nuevo proyecto con el que hará su debut

Inspirada por sus padres y siguiendo su ejemplo, la hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez se dedicará a la actuación y pronto debutará en la pantalla. Así lo confirmó su madre, quien también es una reconocida actriz mexicana y que se mostró orgullosa por el paso que dará su pequeña.

Kailey tiene apenas 14 años, pero ya se encuentra muy determinada para lograr sus objetivos profesionales y empezar a construir una carrera con nombre propio. A la par también está su hermano mayor, Christopher, quien sí ha decidido dedicarse meramente al béisbol y alejarse del mundo del entretenimiento a sus 18 años.

¿Cuál será el proyecto en el que debutará la hija de William Levy?

Según palabras recogidas por Hola, la hija de William Levy se estrenará en la televisión en una serie española en la que tendrá la fortuna de compartir créditos con su papá, quien seguramente será su mejor asesor y consejero a lo largo de todo el proyecto.

“Mi hija va a hacer una serie próximamente con William en España. Ella quiere, la apoyamos”, comentó al programa Despierta América, demostrando mucha felicidad por poder transmitirle a Kailey la pasión que siente por la actuación.

“Mi hija sí (quiere ser actriz), mi hijo no quiere nada qué ver con la actuación, él quiere jugar beisbol. (Christopher) hizo una película y la verdad es que lo hizo súper bien, quedé impresionada, tiene talento, pero no le gusta, me dice: ‘Ni lo pienses, mami’”, dijo entre risas, confirmando que solo la jovencita seguirá su ejemplo.

“Es un mundo complejo, pero como nosotros la vamos a apoyar y que ya hemos pasado por todo creo que es muy diferente”, agregó sobre este nuevo reto en su vida y el acompañamiento que ha recibido por parte de ambos, quienes ven con buenos ojos que sea una estrella en ascenso.