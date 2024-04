El supuesto nuevo novio de Shakira nos regala su sesión de fotos para Dolce & Gabbana

La prestigiosa casa de moda Dolce & Gabbana celebró por todo lo alto los 40 años de su presencia en el mercado. El Palazzo Reale de Milán, en Italia, fue el espacio que recibió a la constelación de estrellas del mundo artístico que acudieron a la inauguración de exposición From The Heart to The Hands: Dolce & Gabbana.

Entre las celebridades que estuvieron presentes la noche del 7 de abril destacan Demi Moore, Rosie Huntington-Whiteley, Bianca Balti, Anitta, Hellen Mirren, Theo James, Naomi Campbell, Cher y el actor y modelo Lucien Laviscount, quien está en boca de todos el pasado 22 de marzo cuando se estrenó el tema “Puntería” de Shakira y en el que el artista franco británico protagonizó candentes escenas.

De inmediato se especuló que él, de 31 años y la compositora de 47 años, iniciaron un romance porque luego fueron visto cenando juntos y también compartió con ella en un show gratis que ofreció en Nueva York. El actor de “Emily en París” tiene un gran parecido con el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, con quien también se le vinculó sentimentalmente.

Lo cierto es que Laviscount se robó miradas el pasado sábado en la exposición que estará hasta abril. Lució un pantalón, camisa manga larga ajustada y un gran saco, todo en un sobrio negro que lo hicieron ver más cautivador que nunca. La joven celebridad compartió en su cuenta de Instagram tres fotos del evento y rápidamente la caja de comentarios se llenó.

“Lo único que sé es queShaki tiene Buenos gustos”, “Shaki tiene buena puntería”, “¿Dónde está @shakira? Ustedes dos se ven tan bien juntos.”, “Me voy a desmayar. Él es el hombre más guapo ❤️”, “Qué bien come @shakira”, “Me enamoré 😍”, fueron tan solo algunos de los mensajes que le dejaron al modelo.

Recientemente, el medio de comunicación Daily Mail, publicó que los allegados a la artista colombiana no estarían de acuerdo con la presunta relación por dos motivos: el primero es la edad (16 años de diferencia); y el segundo, es que Lucien se estaría agarrando de la fama de Shakira para impulsar su carrera.

“Shakira está desesperada por enamorarse, pero sus amigos están preocupados porque Lucien ha ido ascendiendo lentamente en la escala de celebridades mientras sale con mujeres que eran todas menos famosas que Shakira”, contó una fuente cercana a la intérprete de “Ojos así”, de acuerdo con Daily Mail.

Sin embargo, en la primera semana de abril también crecieron los rumores de que sí tendría una relación con Hamilton, porque se han lanzado indirectas a través de las redes sociales, ya que a él le pidieron que cantara Hip’s don’t lie, canción de Shakira, pero se negó entre risas, para luego compartir una historia con un emoji de cohete, como el tema reciente de la barranquillera.

Pero, ella no se quedó atrás porque mientras manejaba su carro y cantaba “Puntería” colocó en el video un emoji de un monoplaza de un F1.