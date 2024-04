Yahir Othón rompió el silencio sobre su presunta “relación” con Carlos Rivera: ¿Qué dijo?

Yahir Othón, reconocido cantante mexicano, decidió abordar los persistentes rumores que lo vinculaban sentimentalmente con su colega y excompañero de “La Academia”, Carlos Rivera.

Estos rumores habían generado gran revuelo en las redes sociales, llevando a especulaciones sobre un romance secreto entre ambos artistas. Sin embargo, Yahir decidió aclarar la situación y poner fin a las conjeturas.

Durante un encuentro con la prensa, Yahir expresó:

“Hace muchos años no veo a Carlos, siempre echándole porras desde acá, ya sabes, lo admiro, lo quiero mucho y me encanta lo que está haciendo, cómo lleva su carrera. Hace mucho tiempo que no lo veo, la verdad”

Desmintió romance

Cuando se le preguntó sobre los rumores de una relación romántica con Carlos Rivera, Yahir mostró indiferencia y no prestó atención a las especulaciones.

De manera contundente afirmó: “A mí me vale m*dres y que hablen lo que quieran” Con esta respuesta, insinuando que no había verdad alguna en los rumores que circulaban.

En relación con los rumores que también involucraban a su hijo Tristán, Yahir no hizo comentarios al respecto. Tristán, quien fue presentado al público durante la participación de Yahir en “La Academia”, ha mantenido un perfil bajo en los últimos tiempos y se ha alejado de la vida pública.

Aunque se había especulado sobre problemas de salud, no se proporcionaron detalles al respecto.

Trayectoria de Yahir y Carlos

Rivera es un reconocido cantante y actor mexicano. Se dio a conocer en 2004 tras ganar la tercera temporada del programa “La Academia”. Desde entonces, ha consolidado una exitosa carrera musical, destacándose por su potente voz y sus interpretaciones emotivas.

Ha lanzado varios álbumes y ha obtenido numerosos premios y reconocimientos en la industria de la música. Además, ha incursionado en el teatro musical, participando en producciones internacionales.

Por otro lado, Othón es un cantante mexicano que también saltó a la fama gracias a su participación en la primera generación de “La Academia” en 2002.

Con su talento vocal, Yahir ha logrado establecerse como un destacado intérprete en el ámbito de la música pop en México.

Ha lanzado varios álbumes exitosos y ha realizado giras tanto a nivel nacional como internacional. Además de su carrera musical, también ha incursionado en la actuación en televisión y teatro.