Shakira comparte nuevo video y la tachan de ‘imprudente’: “Hay cosas que a cierta edad ya no lucen”

Shakira está viviendo uno de sus mejores momentos tras su regreso a la música con el lanzamiento de su nuevo álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, del que actualmente se encuentra en la gira de promoción y se espera que próximamente anuncie su gira mundial.

Pero no todo ha sido miel en este regreso a la música, y es que han sido varios los ‘fallos’ qué usuarios notaron a lo largo de los diversos posteos que ha compartido la barranquillera, desde la falta de una uña postiza en su sexy sesión fotográfica junto a Lucien Laviscount y un indiscreto ‘close-up’ o acercamiento que dejaba ver algunas de las imperfecciones de Shakira, por las que la acusaron de pasarse con los filtros y querer aparentar una edad que no tiene.

De un tiempo para acá, la barranquillera ha sido motivo de duras críticas y es que, los usuarios que la siguen se han dividido en dos debido a que hay quienes la defienden de mostrar su lado más sensual, mientras que otros aseguran que ya no está en edad y que, a pesar de lo que proclama, sigue extrañando y buscando la atención de su ex, Gerard Piqué.

Shakira comparte nuevo video, pero la critican por este detalle

Shakira sigue haciendo la promoción de su nuevo disco y los temas que hay en él. Esta vez se trató de un divertido video donde se le ve cantando su tema con Cardi B, ‘Puntería’ al interior de un Lamborghini Urus (cuyo valor supera los 230 mil dólares) junto a una de sus mejores amigas.

Desde el auto, la famosa barranquillera logró llamar la atención, y no solo por manejar uno de los automóviles más costosos del mercado, sino por sus extravagantes vestiduras en color verde y blanco.

Con apenas unos segundos, las amigas compartieron un divertido momento cantando uno de los versos de puntería mientras Shakira conducía el lujoso automóvil, ambas entonaron al unísono: “Tú tiene’ buena puntería, sabe’ por dónde darme pa’ que quede rendía’. Me ataca ‘onde más duele, tú a mí no me conviene’. Pero en tu cama o la mía, todo eso a mí se me olvida”.

Sin embargo, los usuarios no evitaron notar diversos detalles que acabaron el momento feliz que la colombiana compartió con ellos, uno su ‘acción imprudente’ de estar grabando, cantando y conduciendo al mismo tiempo, lo que algunos tacharon como un acto irresponsable y hasta peligroso.

“Que preste atención al manejar que puede matar a alguien, qué mal ejemplo”, “Hay cosas que a cierta edad ya no lucen”, “Qué imprudencia la de grabar un vídeo mientras se está manejando. Qué mal ejemplo. Es una conducta irresponsable”, “Se comporta como una adolescente de 15″, “Deberían multarte” y hasta hubo quienes destacaron que la amiga ni siquiera sabía la letra de la canción.

¿El nuevo video de Shakira fue una indirecta para Lewis Hamilton?

Además del hecho de que Shakira estaba cometiendo un ‘acto imprudente’ y que es posible que su amiga no supiera la letra de su canción, hubo otros usuarios que aseguraron que se trataba de una nueva indirecta para Lewis Hamilton, con quien se le relacionó el año pasado y se dice que tuvo un fugaz romance.

El guiño para los usuarios fue el uso de este tipo de automóviles deportivos, lo que para ellos fue una clara indirecta para el famoso piloto de Fórmula 1.