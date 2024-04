“Que mejor acepte su talla”: Katy Perry se queda atorada en un vestido y así reaccionaron las redes

Puertas adentro, las celebridades viven muchas curiosas anécdotas que los fans ni siquiera se imaginan, como sucedió con Katy Perry recientemente. La famosa le abrió las puertas de su intimidad a sus seguidores mediante su cuenta de Instagram, donde compartió un divertido suceso que se ha hecho viral.

En medio de sus pautas publicitarias, la intérprete de Hot N Cold se quedó atascada dentro de una lujosa creación de Bottega Veneta, algo que dio pie a muchos comentario sen internet.

El divertido video de Katy Perry atorada en un vestido

De acuerdo con el portal, RVSP, la estadounidense atrevesó el divertido y a la vez incómodo momento dentro de una creación de la marca italiana fundada en los 60 años la cual está valorada en 8.930,47 dólares.

Por esta razón, Katy Perry supo que no era una alternativa cortar el vestido en el que se quedó atorada y que de forma cercana compartió en un reel, mientras se le ve frustrada.

“No me puedo quitar este vestido”, comienza diciendo mientras se le ve arrugado y a ella incómoda por no poder retirarlo. “¿Podemos cortarlo?”, le pregunta uno de sus asistentes, a lo que ella reacciona “simplemente no puedes cortar un Bottega”, responde.

De hecho, en el texto de la publicación bromea diciendo que ha estado “cortando” (eliminando) a los participantes de American Idol, el reality show del cual es jueza, pero no puede hacer lo propio con su hermoso diseño en rojo.

Su silueta avant-garde, con hombros estructurados y una línea que definía la cintura lo hacen lucir espectacular, pero definitivamente peligroso de llevar por estas situaciones.

Las reacciones de los internautas no tardaron en llegar, a lo que dijeron “cortar un Bottega sería un pecado de moda”; “mejor que se ponga ropa de su talla y se evita esto”; “Ponte otra cosa...”; “Es solo tela, córtalo”; “eso es lo que pasa cuando queremos presumir un cuerpo que no tenemos”, fueron parte de los comentarios.