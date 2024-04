Adamari López habla sobre sentirse “fracasada” por divorciarse y todas deberían escuchar su reflexión

Más de una que ha atravesado un divorcio se ha sentido fracasada por el fin de la relación, incluso Adamari López, que experimentó esta situación tras casarse con Luis Fonsi. Su romance se vino abajo en 2009 cuando el intéprete de Llueve por dentro le pidió separarse y un año más tarde lo consolidaron formalmente.

Este cierre además se hizo de forma controversial, pues ella indicó que su ex le dijo que no se sentía atraído por ella tras su mastectomía, según escribió en su libro Viviendo, mientras que el cantante afirma que “yo me casé y cuatro años después fue que yo tomé la decisión de separarme y divorciarme porque no era feliz”.

No deberíamos sentirnos “fracasadas” tras un divorcio y Adamari López nos explica la razón

En una charla que sostuvo Adamari López en el programa de Univisión, Desiguales, recogida por People, la boricua abrió su corazón para exponer todo lo que transitó por su mente cuando aceptó que su matrimonio debía acabar.

Adamari López La actriz se sinceró sobre los beneficios de un divorcio | (@adamarilopez/Instagram)

“Yo siento, quizás por mi edad también, que en su momento lo vi como un fracaso, lo vi como una pérdida, como algo que no me esperaba. Yo creo que me realicé profesionalmente y que disfruté mucho antes de tomar la decisión de casarme y pensaba que me estaba casando para toda la vida”, relató.

“Por eso a lo mejor en su momento me costó mucho salir adelante de ese proceso y me veía así como una mujer fracasada que no había podido lograr esa familia que había añorado”, dijo, haciendo sentir comprendidas a miles que pasan por lo mismo.

No obstante, la presentadora supo reponerse y entender que no era un fracaso, sino una redirección hacia algo que la haría sentir mejor y que además le dejó muchos aprendizajes. Cuando lo vemos como un fallo individual, estamos dejando de ser compasivas con nosotras mismas y nos llevamos por la presión de la sociedad que les pide a las mujeres injustamente ser perfectas en todo lo que hacen.