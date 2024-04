Princesa Leonor sorprende a todos y se “escapa” a Nueva York: se reencuentra con especial amigo

La Semana Santa, ese primer alto en el camino académico y laboral. En este 2024, ese descanso necesario después de enero, el rápido febrero y un marzo inconcluso, para tomar un aire nuevo y enfrentar con mucha energía el inicio de la primavera.

La princesa Leonor llega a suelo americano para encontrarse con un amigo muy querido

De eso y más, no queda exenta la princesa Leonor, a pesar que ha terminado los estudios obligatorios y el bachillerato, sigue inmersa en una nueva etapa académica llena de muchos retos. Cada vez queda menos tiempo para que finalice su primera fase de la formación castrense y le diga adiós a la Academia General Militar de Zaragoza.

La princesa Leonor cumplió 18 años (Instagram: @princesaleonorhd)

Fue el pasado 26 de marzo por la tarde cuando la princesa Leonor dio el pistoletazo de salida de este último periodo vacacional antes de entrar a la recta final de su paso por el Ejército Tierra. Sin embargo, aún le quedan dos cursos más para formarse en Agua y Aire. Por eso, no es de extrañar que la heredera del trono español haya querido despejar su mente en medio de tantas responsabilidades, en especial cuando debe prepararse para ser la futura reina.

Recomendados

Leonor de Borbón llegó a Manhattan en su primer vuelo sola

La hija del rey Felipe prefirió no perder el tiempo y tomó un avión con rumbo hacia suelo americano, específicamente para Estados Unidos. La princesa Leonor se escapó hacia New York en estas fechas totalmente sola, no es de sorprenderse ya que el pasado octubre cumplió la mayoría de edad y casi son tres años viviendo alejada de sus progenitores.

Princesa Leonor La futura reina de España celebrará sus 18 el próximo 31 de octubre. (Carlos Álvarez/Getty Images)

La princesa de Asturias ha dado un gran paso en su vida como adulta al tener un grupo de amigos que la habría llevado a cruzar medio mundo, según adelanta la revista ¡Hola!, y es que según apunta la publicación citada, uno de los motivos para llegar a Manhattan y desconectarse, podría ser la oportunidad de volver a ver a Gabriel Giacomelli, uno de sus mejores amigos,(y con el cual han descartado los rumores de noviazgo) un joven que conoció durante su estadía en el Reino Unido y quien vive en una zona próxima al rio Hudson.