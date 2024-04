Piqué calla rumores de ruptura con Clara Chía pero dicen que la está usando por esta razón

Gerard Piqué y Clara Chía Martí han decidido dar la cara juntos tras varias semanas de ausencia de la joven de 24 años, situación que llegó a causar especulaciones sobre una posible ruptura.

La pareja que se convirtió en el 2022 en una de las más criticadas y rechazadas pro iniciar su amorío cuando el empresario aun estaba junto a Shakira, ha preferido marcar distancia para evitar la exposición pública en la que había quedado envuelta Clara, quien no está acostumbrada a ser perseguida por las cámaras.

Piqué se había encargado de aparecer solo en sus compromisos de trabajo y hasta en algunas salidas con amigos, por lo que muchos pensaron que se había terminado en amor con Chía, pero ahora han vuelto a aparecer juntos, aunque en medio de un nuevo escándalo.

Piqué aparece con Clara Chía en medio de un escándalo legal

Gerard Piqué ha quedado envuelto en un nuevo escándalo pero esta vez no se trata por su ruptura con Shakira, sino por temas legales que tiene pendiente tras su carrera como futbolista.

Y es que las cuentas bancarias del catalán están siendo investigadas por la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, por el presunto cobro de comisiones por la celebración de la Supercopa de fútbol en Arabia Saudí, quien habría intervenido en el caso a través de su sociedad Kosmos para modificar el cambio de sede de la competición.

¿Siguen juntos Gerard Piqué y Clara Chía?: la sorprendente imagen de la pareja en medio de la investigación de la Guardia Civil https://t.co/oRuGT0DpiG — La Nueva España (@lanuevaespana) April 4, 2024

Las autoridades buscan cerciorarse de que no haya entregado dádivas o donativos al expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, o a otros directivos del organismo por la negociación.

En medio de la situación, Piqué ha sido captado saliendo de su residencia junto a su pareja, por lo que más de uno ha llegado a pensar que la está usando para desviar la atención a la persecución legal, al tratarse de una de las mujeres más expuestas en los últimos meses.

“Como demostrar que no estoy preocupado y desviar la atención?... ahh ya le digo a mi amigo reportero que me grabe saliendo feliz con mi amante”, “Es momento de sacar a Clara para que no me pregunten por Rubiales”, “Como utiliza a su noviecita”, “Ahora si salen juntos, no se da cuenta ella”, han sido algunos comentarios en las redes.