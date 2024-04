¿Niurka Marcos se prepara para abrir un OnlyFans? Esto sabemos

Niurka Marcos ha causado controversia en redes sociales luego de que mostrara apoyo a su hija, Romina Marcos, por su reciente anuncio de unirse a la popular plataforma para adultos, OnlyFans.

Sucede que, durante una entrevista exclusiva para ‘Ventaneando’, la famosa Vedette defendió a su hija tras diversas críticas por su decisión, resaltando su autonomía y responsabilidad que tiene como mujer adulta.

“Está muy bien porque es adulta y responsable, yo me enteré y dije ‘what’, que perra mi hija”, indicó.

Recomendados

A pesar del apoyo que tiene por parte de su madre, Romina ha generado opiniones divididas debido a su incursión en este tipo de contenido, recibiendo comentarios negativos de algunos usuarios en las redes sociales que la acusan de contradecir su activismo feminista. No obstante, Niurka ha respaldado la elección de su hija, argumentando que cada individuo tiene el derecho de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y vida.

¿Niurka Marcos se unirá a OnlyFans?

Luego de que Romina indicara que se unirá a OnlyFans, Niurka ha expresado su intención de abrir su propia cuenta en una plataforma para adultos dentro de un año. No obstante, la ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ en su segunda temporada, indicó que su contenido estaría más enfocado en un tema más artístico y no solo para posar desnuda como lo hace la mayoría de los creadores de contenido en este tipo de sitios.

Esta elección ha generado controversia, especialmente en lo que concierne a la reacción de sus hijos ante esta nueva faceta de su carrera. Además de su incursión en el mundo digital, Niurka ha dado un paso en su retorno a la música con el lanzamiento de su nueva canción ‘Pitbull’. El videoclip, que marca su regreso después de 15 años, muestra a la famosa en un ambiente festivo, culminando con una escena polémica que incluye un ‘beso de tres’.