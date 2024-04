Jorge Salinas confiesa cuál es el motivo de verse tan delgado

Después de las fotografías que su esposa Elizabeth Álvarez publicó en septiembre pasado, Jorge Salinas ha estado en medio de polémicas en torno a su significativa pérdida de peso.

La pareja de actores personificados en Barbie y Ken de la película Barbie, generó diversas especulaciones y el famoso no dudó en decir lo que sentía en ese momento:

“Algunos dicen que estoy enfermo, así dirán muchas cosas de mí, yo me siento muy bien, qué es lo que me importa... estoy bien, me siento bien, que Dios los bendiga, todo mi amor y cariño para siempre... son los medios de comunicación de algunas cadenas que dicen que estoy enfermo... sí bajé de peso, pero por disciplina, nada más, así como hay que tenerla para subir de peso, también para bajar, subí 15 kilos”, expresó.

¿Qué ha hecho para adelgazar?

Ahora, en una entrevista con el programa Hoy, Salinas resolvió la incertidumbre y explicó la verdadera razón de su cambio físico.

“Sí, estaba muy flaco, estaba como 8 kilos abajo todavía, se me pasó la mano”, confesó el actor.

Dijo además: “Disciplina nada más, así como hay que tener disciplina para subir de peso, hay que tener disciplina para bajar. Yo subí 15 kilos para hacer a Vicente y dije ahora sí compa está muy padre estar en la chorcha, ahora si hay que bajar”, expresó el protagonista de telenovelas, pero está claro que tuvo también problemas de salud que lo llevaron a prestar más atención a su alimentación.

“Sí he vivido algunos temas de mucho cuidado, de mucho riesgo para mi salud y para mi vida, y si Dios no me ha llamado, es porque todavía quiere que esté aquí”, afirmó.

Hombre enamorado

Aunque como esposo ha tenido diversos problemas por líos de faldas, la pareja se ha mantenido en unión, a pesar de ciertos comentarios. Salinas acostumbra a expresarle su amor a su compañera y le escribe: “Te amo tanto y te agradezco tu amor. Gracias por estar siempre y en cada paso de mi nueva vida, gracias por iluminar mi oscuridad”, son algunas de las dedicatorias en su Instagram.