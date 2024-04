Hijo de Camila Parker defiende a su madre de los dichos de Harry y la pelea familiar crece

Camila Parker / Príncipe Harry La reina no mantiene una buena relación con el hijo menor de Lady Di. (WPA Pool/Ben Stansall / AFP / Getty Images)

Camila Parker ha perdurado en los años como una de las mujeres más rechazadas de las casas reales, ante la rivalidad que mantuvo con la princesa Diana por el amor del ahora Rey Carlos III.

Aunque Diana Spencer se convirtió en esposa del hijo de la reina Isabel II, él estaba enamorado de Parker, la mujer con la que finalmente llegó al altar y convirtió en reina consorte, pese a la negativa de sus hijos, el príncipe William y el príncipe Harry.

La mujer que ahora representa a la corona británica se convirtió en la madrastra de los hijos de Lady Di, por lo que Harry se ha encargado de exponer algunos detalles de la reina de 76 años.

Hijo de Camila Parker la defiende del príncipe Harry

Tom Parker Bowles, hijo de Camila Parker con su ex esposo Andrew Parker, no dudó en apoyar a su madre luego que el príncipe Harry hablara de ella en su libro ‘Spare’ en donde expuso los conflictos que enfrentó con la royal family y cómo vivieron él y su hermano la muerte de su madre y el romance de su padre con quien fue su amante.

Harry calificó a su madrastra como una mujer “peligrosa” debido a sus contactos con la prensa y aseguró que que jugó “el juego a largo plazo”, dejando entrever que hubo una campaña de su parte para llegar a “la corona”.

“Tenía sentimientos complejos acerca de ganar una madrastra que, creía, me había sacrificado recientemente en su altar personal de relaciones públicas”, escribió Harry en su libro revelador.

De igual manera, sostuvo que conocer a “otra Mujer” (Camila) fue como una “inyección”, al tiempo que recordó el miedo de tener una madrastra malvada.

“Cierra los ojos y ni siquiera lo sentirás. Recuerdo que me pregunté... si fuera cruel conmigo; si ella fuera como todas las madrastras malvadas de las historias”, escribió.

Ahora el hijo de la reina consorte ha roto el silencio al opinar al respecto y honrar el amor de su madre con el monarca, pues según menciona ella simplemente se casó “con la persona que amaba”, durante una conversación en el podcast ‘The News Agents’.

“Creo que el cambio sucede, pero no me importa lo que digan los demás, esto no fue ningún tipo de juego final. Se casó con la persona que amaba y esto es lo que sucedió”.