¿Cómo soltar la culpa al comer? Aislinn Derbez nos dice cómo tras descubrirlo con la ayuda de una nutricionista

“No hay una forma correcta comer”, con esta premisa, la nutricionista Raquel Lobatón le aclaró a la actriz Aislinn Derbez, en su podcast “La magia del caos”, que es necesario soltar la culpa y el miedo a engordar por la ingesta de alimentos. Para ella, las dietas no son una alternativa, pero la alimentación intuitiva es el mejor camino para conseguir esa paz en cómo nos vemos.

La especialista sostiene que esta forma de comer se centra en “que cada quien coma basándose en su acceso a alimentos, sus gustos, preferencias, señales de hambre y señales de ansiedad. (…) Y esto te va a llevar a confiar en tu cuerpo para tomar decisiones asertivas de alimentación”. Pero, acotó que sí hay personas con patologías que requieren un acompañamiento especial, pero no es para que baje de peso “porque la gordura es mala”.

Raquel destacó que la culpa comienza cuando se repite constantemente que el azúcar, el gluten, los carbohidratos y más son dañinos o adictivos: “Esto ha llevado justamente a muchas personas a comer con muchísima vergüenza, con muchísima culpa, y creo que si algo deberíamos de eliminar de nuestra alimentación es eso: la vergüenza y la culpa”.

La actriz le consultó sobre el veganismo y otras formas de comer, incluso como madre, pues constantemente lucha con hija para que no ingiera muchos dulces, a lo que la especialista dijo que una de las formas de empezar a liberarse de ese “pecado”, recae en darse el permiso de comer realmente lo que se quieres porque así te darás cuenta que no deseas comer solo estos alimentos ultraprocesados, dulces o con gluten.

“Cuando tú te liberas de estas restricciones, te escuchas y de verdad quitas el juicio de los alimentos, te vas a dar cuenta que, claro, a veces quieres galletas, pero también quieres el pescado, la ensalada. Nos han generado tanta culpa y tanto miedo a la comida, que vivimos pensando con esta idea de que hay una forma correcta de comer”.

Para ella, la mejor forma es tener una alimentación intuitiva que te permita tomar decisiones asertivas de alimentación sin seguir reglas y también conectar con tu cuerpo, porque una vez que lo logras puedes decir: “A mí este alimento no me cae bien, y desde ese lugar yo elijo no comerlo, pero el que a ti no te caiga bien, no quiere decir que sea veneno”.

Tanto Aislinn como Raquel apostaron por fortalecer la sororidad y eso implica no opinar de los cuerpos ajenos, no solo porque no está bien, sino que no sabes qué tipo de conducta destructiva puedes estar alabando cuando se le dice a alguien que se me mejor delgado, ya que esto puede ser el resultado de un trastorno alimenticio o una depresión, además de dejarle el mensaje que estás siendo la vigilante de su figura.