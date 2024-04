“Me dolió el cuerpo”: la sorprendente foto de Thalía que dejó impactadas a las redes

Thalía es una verdadera estrella. Pasan los años, pero la mexicana sigue conquistando al público, tanto sobre los escenarios como a través de las redes sociales, en donde siempre comparte su día a día con sus seguidores.

A sus 52 años, la artista cuenta con una gran cantidad de fans, con los que interactúa y a quienes muestra su faceta su simpatía y buen humor, tal como aconteció en su última publicación.

La foto de Thalía que sorprendió a las redes

La mexicana compartió una imagen en su cuenta de Instagram donde aparece sonriente y en una posición bastante divertida, demostrando una gran capacidad de flexibilidad.

“Cada quien se estira como puede”, señaló la cantante y actriz en la publicación, junto a unos emoticones de risa.

Y toda la razón tiene, pues causó bastante impresión entre sus seguidores la capacidad de estirarse que tiene la mexicana.

“Hago yo eso y me rompo la crisma”, “Yo solo me estiro en la cama pa’ dormir”, “Que bárbara si hago eso quedó chueco yo, tú te ves espectacular”, “Extraordinaria elasticidad mi Thali”, “no sé si yo pueda a mi edad” y “sólo con verte me dolió el cuerpo”, fueron algunas de las reacciones en redes.