¿Lo probarías? Antiguo galán de telenovelas cambió la fama para vender este extraño producto

Son varios los galanes de telenovelas que han decidido alejarse del mundo de la actuación para emprender nuevos rumbos ya sea por tomarse un descanso de las extenuantes grabaciones o por iniciar como empresarios, es el caso de Sergio Basáñez, quien es recordado por sus distintos papeles como protagonista.

‘Cuando seas mía’, versión de la famosa ‘Café con aroma de mujer’, ‘Catalina y Sebastián’ y ‘Amor en custodia’ son algunas de las producciones que lo llevaron a mantenerse como uno de los hombres más guapos de la televisión por mucho tiempo, además, de algunas apariciones en el cine y como presentador, pero él ha preferido tomar alejarse de las cámaras.

El actor de 53 años ha sorprendido al dar a conocer cual es su nueva manera de ganarse la vida y ha dejado a sus fans sorprendidos, ante su inusual propuesta y el deseo de muchos de volver a verlo en las pantallas.

Este es el inusual emprendimiento de Sergio Basáñez

Sergio Basáñez, actor mexicano, ha dado a conocer a través de sus redes sociales que ha estado vendiendo caldos de hueso con su emprendimiento ‘Baak Bone Broth’ por lo que ofrece su producto a través de redes sociales y en distintas ferias de la Ciudad de México.

“Que tal amigos. Ya tengo cuatro meses tomando mi caldo de huesos Baak. Me ha ido sensacional. Espero que nos sigan apoyando comprándolo”, dijo en un video colgado en su cuenta en Instagram.

De igual manera, ha lanzado una nueva versión de esta comida; destinada para las mascotas del hogar, el cual les proporciona grandes beneficios a su salud.

“Pero, ahora les tengo una sorpresa, salió el caldo de hueso para mascotas; para su perro, para su gato ¿qué le parece? Esta sensacional. Por favor pruébelo, verá que va a hacer muy feliz a su mascota”, agregó.

El actor había dado a conocer anteriormente que decidió iniciar en el mundo de los negocios al no contar con propuestas laborales dentro del mundo del entretenimiento, pero también ha expuesto sus ganas de disfrutar la vida con cosas que anteriormente no podía por su trabajo.

“Si lo he pensado (retirarme de los escenarios), quiero viajar más y quiero hacer muchas cosas que no hice por estar trabajando, hubo un momento de mi carrera que no paraba, me bajaba del avión al foro y del foro al avión”, llegóa comentar en una entrevista con el programa Hoy.

Ante las promociones del recordado galán, internautas no han dudado en apoyarlo en su nuevo proyecto y han aplaudido su iniciativa resaltando los beneficios que aporta el caldo de huesos.

“Es perfecto para las mascotas”, “Lo que todos deberíamos consumir”, “Excelente para mi ayuno intermitente prolongado”; “Es mi segunda caja y me ha funcionado muy bien respecto a la digestión. Excelente, mi gatitas también lo probarán”; “Yo quiero una caja y además con la firma de Sergio Basáñez”; “¡¡¡Lo amo!!! Lo tomo y no saben la diferencia en piel y en ¡¡¡cómo me siento!!”, y “¡¡Yo quiero!! ¡¡Haré mi pedido!!”, fueron algunos comentarios.