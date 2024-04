¿Yeri Mua y Cry ya no se hablan? Esto es lo que se sabe

Yeri Mua y Cry formaron uno de los shippeos más grandes de las redes sociales en los últimos meses y los seguidores de ambos esperaban que se volvieran una pareja real.

Sin embargo, en varias oportunidades ambos dejaron claro que entre ellos solo había una amistad y a pesar de que jugaron mucho con el shippeo, siempre afirmaron que no eran pareja ni querían serlo.

Pero desde que Yeri Mua confirmó su relación con Jey F, algunos usuarios han especulado que ella habría tomado distancia de Cry y que hasta se habrían peleado porque ya no fueron vistos juntos nuevamente.

Yeri Mua y Cry siguen siendo amigos y pronto sacaran algo juntos

Yeri Mua al anunciar su relación con Jey F dijo que se enfocaría en sacar adelante su carrera musical y se alejaría un poco de las redes sociales, pues ya no quiere estar hablando de su vida privada como hacía antes.

Afirmó que con Cry mantiene una linda amistad y eso es todo, pero después ella le habría dado me gusta a algunos comentarios que indicaban que el streamer español la habría lastimado, tal y como lo han hecho otros hombres en su vida.

Pero hace poco, Cry habló sobre Yeri Mua y aseguró que todo estaba muy bien entre ellos. Expresó que esperaba verla pronto, aunque entendía que en estos momentos estaba complicado porque ella se la pasaba trabajando mucho.

También mencionó que pronto estrenarán un proyecto juntos, probablemente una canción, así que solo será cuestión de tiempo para verlos otra vez juntos. Asimismo, quiso aclarar que las veces que visita a Yeri Mua no lo expone en sus redes sociales, pues solo va a convivir con una amiga, no quiere exponer esos momentos privados con todos pues algunos fans no entienden que son amigos.