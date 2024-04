Michelle Renaud publicó fotos de su panza y califican a Matías de “mal padre” por este detalle

Falta poco para que Michelle Renaud y Matías Novoa se conviertan en padres, nuevamente, pero esta vez de un hijo en común. Después de tanto hermetismo sobre su embarazo, finalmente, el pasado mes de enero la pareja de actores confirmó que están en la dulce espera, pero se han reservado el sexo. Este será el segundo hijo para cada uno, ya ella tiene a Marcelo; y a él, a Axel.

La artista siempre soñó con ampliar su familia y se topó con el chileno, quien tenía la misma meta. Ellos se casaron tras un año de noviazgo y fue durante su boda que se avivó el rumor de su estado de gravidez, aunque ellos lo negaron y tenían una poderosa razón para hacerlo. Este bebé no es el primero. Michelle tuvo una pérdida que los devastó, pero no acabó con su esperanza.

Los temores crecieron y por eso ellos finalmente acordaron que, pese a que deseaban tener un hijo por vía natural, la fecundación in vitro sería mucho más efectiva y, finalmente, así fue. Ellos han creado una hermosa familia con los niños de ambos. Desde que hicieron pública su relación, involucraron a sus pequeños, por eso comparten imágenes y videos de sus actividades en los que Marcelo y Axel conviven como verdaderos hermanos.

Recomendados

Matías Novoa y su familia Califican a Matías Novoa de "mal padre" por no darle el lugar a su hijo. (Instagram @michellerenaud)

Matías adoptó de corazón a Marcelo y Michelle de Axel. Este domingo 31 de marzo, la pareja despidió el primer trimestre del año con una serie de fotos en los que la protagonista de novela presumió el crecimiento de su pancita. Los internautas quedaron sorprendidos, pero como suele ocurrir, siempre hay algunos que se fijan en cada detalle y esta vez no fue la excepción.

Los usuarios de Instagram notaron que en las postales, Axel no estaba junto a su padre, sino por contrario, siempre a un extremo en las fotografías, tanto con ellos como con otros familiares, algo que fue duramente criticado, porque también puede verse en otras publicaciones de Michelle.

“Debería subir foto del hijo de Matías con él, así como le tomas a tú hijo con él. Y en la foto familiar que no salga hasta el extremo el hijo de Matías, lo correcto que salga de lado se su papá”, “Siempre haciendo a un lado al hijo biológico del tipo”, “Por qué el niño del hombre lo alejan de las fotos o esto parece la familia es de 4 no de 5″, “Qué mal padre, cómo puede dejar de lado a su hijito” y “Para un padre siempre deben estar primero los verdaderos hijos. pero en el caso de él, primer te pones a ti, a Marcelo y el bebé q está por nacer y al último el niño Axel”, fueron tan solo algunos de los comentarios que le dejaron en al publicación. La pareja no se ha pronunciado al respecto.