¿Está enfermo? Jorge Salinas revela la verdadera razón de su cambio físico y explica por qué lucía ‘demacrado’

Desde hace unos meses Jorge Salinas desató las alarmas cuando apareció con un impactante cambio físico, bajando considerablemente de peso, lo que le acarreó una serie de críticas y preocupación por parte de los usuarios al famoso galán de telenovelas, luego de ver su rostro ‘demacrado’.

Aunque el actor fue abordado por los medios de comunicación en octubre del año pasado para hablar sobre este tema, Salinas solo se limitó a contestar que se sentía “mejor que nunca” y que su cambio se debía únicamente a la disciplina, pues, había ganado alrededor de 15 kilos cuando interpretó a ‘Vicente’ en ‘S.O.S. Me Estoy Enamorando’.

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez Instagram: @cuquitaoficial_ (Instagram: @cuquitaoficial_)

“Disciplina nada más, así como hay que tener disciplina para subir de peso, hay que tener disciplina para bajar. Yo subí 15 kilos para hacer a Vicente y dije ahora sí compa está muy padre estar en la chorcha, ahora si hay que bajar”, dijo el actor a ‘El Gordo y La Flaca’.

Pese a sus intentos por atenuar los rumores, estos continuaron y despertaron la preocupación del público por la salud del actor, quien finalmente reveló en una entrevista para ‘Hoy’ la verdad detrás de su cambio físico.

Jorge Salinas revela la verdad detrás de su cambio físico

Tras una serie de rumores respecto a su salud, el actor, de 55 años, fue abordado a su llegada a Miami por el programa ‘Hoy’ donde volvieron a preguntarle por las razones detrás de su cambio físico, a lo que el protagonista de ‘Mi Corazón es Tuyo’ reveló que vivió temas de cuidado y afortunadamente estaba ahí para contarlo.

“Sí he vivido algunos temas de mucho cuidado, de mucho riesgo para mi salud y para mi vida, y si Dios no me ha llamado, es porque todavía quiere que esté aquí”, contó Jorge Salinas al programa conducido por Andrea Legarreta y reveló que además de seguir luchando por su salud, confesó que si se le “había pasado la mano con su dieta” perdiendo 8 kilos más del que sería su peso ideal:

“Sí, estaba muy flaco, estaba como 8 kilos abajo todavía, se me pasó la mano, y cuando te enrolas en una dieta, te sigues, entonces ahorita voy a volver a comenzar esa misma dieta, para volver a bajar, solamente que no la voy a hacer tres meses, espero hacer nada más treinta días”, reveló Jorge Salinas a ‘Hoy’.

Jorge Salinas explica la razón detrás de su cambio físico Instagram: @cuquitaoficial_ (Instagram: @cuquitaoficial_)

Jorge Salinas deja claro que no quiere hablar de su vida privada

En revelaciones pasadas, el actor también confesó que su cambio se debía a la suspensión de ciertos medicamentos y finalmente reconoció que, a pesar de haber enfrentado algunos problemas de salud, estaba luchando por seguir adelante y aseguró que su cambio físico solo se debía a una rigurosa dieta que trataría de cuidar en el futuro.

También aprovechó para agradecer al público la preocupación por su salud y reveló que si por él fuera, mantendría su vida completamente privada, pues, la considera “aburrida”. Esta declaración sucede luego de que el actor fuera abordado sobre la boda de su hija Gabriella, de la que, se dice, todavía no ha sido invitado.