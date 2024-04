Quiet on Set: 5 preguntas y respuestas sobre el documental que denuncia abusos en Nickelodeon

Varias exestrellas de Nickelodeon se pronunciaron en 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV' | (Investigation Discovery)

Durante toda la década de los 90 y comienzos de los 2000, Nickelodeon cosechó grandes éxitos con series de comedia infantiles como The Amanda Show, Drake & Josh, Zoey 101, iCarly o Victorious.

Los programas que conquistaron a una generación y lanzaron a la fama a estrellas como Amanda Bynes tenían algo en común allende a pertenecer a “Nick”: todos fueron creados por Dan Schneider.

En los últimos años, los actores y trabajadores de estas series han salido a denunciar al showrunner por su comportamiento inapropiado en el set. Las denuncias habrían llevado a su despido en 2018.

Ahora, un documental ha profundizado en los abusos detrás de los proyectos creados por Schneider y, en general, los crímenes en el mundo de la TV infantil: Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV.

El estreno de la emisión en Estados Unidos este mes de marzo ha causado un revuelo inmediato y muchas personas tienen preguntas sobre la serie dirigida por Mary Robertson y Emma Schwartz.

5 preguntas y respuestas sobre Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV

Por eso, mientras esperamos su estreno en streaming en Latinoamérica, te decimos cinco preguntas y respuestas sobre la impactante producción que aborda el lado oscuro de la televisión para niños.

¿Qué época de abusos aborda el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV?

Quiet on Set comienza su investigación a inicios de la década de los 90 cuando Dan Schneider fue contratado por Nickelodeon. El documental de cuatro episodios continúa hasta el presente.

En la producción, periodistas estadounidenses explican el gran poder que Schneider logró conseguir con su imperio en el mundo de la televisión para niños durante varias décadas en Hollywood.

También presenta relatos de víctimas y testigos sobre eventos de abuso, sexismo, racismo y comportamientos inapropiados e historias sobre la presencia de depredadores de menores en los sets.

Las entrevistas se complementan con imágenes de archivo, escenas de programas y reacciones en redes para replantear varios momentos en estas series infantojuveniles que hoy tienen un tono condenable.

Imagen de Amanda Bynes y Dan Schneider expuesta en el documental 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV' | (Investigation Discovery)

¿Qué exestrellas infantiles han hablado sobre Schneider y el trabajo en Nickelodeon?

Varios exactores infantiles de Nickelodeon han denunciado a Schneider y la cultura tóxica de trabajo en el canal. Alexa Nikolas comenzó sus denuncias contra el productor y la cadena en 2022.

La actriz aseveró que no la resguardaron de los abusos rodando Zoey 101. Jennette McCurdy, quien coprotagonizó iCarly, también hizo revelaciones en su libro I’m Glad My Mom Died (2022).

La intérprete reveló, entre otras cosas, que Nickelodeon le ofreció dinero a cambio de no revelar sus experiencias en el set. No obstante, el testimonio más fuerte ha sido el del actor Drake Bell.

La estrella de Drake & Josh reveló por primera vez públicamente en el documental que Brian Peck, quien era el coach de diálogo de Nickelodeon, abusó sexualmente de él cuando era adolescente.

Bell lo denunció, pero su identidad no fue revelada. Peck fue arrestado en 2003. Luego enfrentó un juicio en donde no admitió ni negó los cargos: acto lascivo con una víctima de alrededor de 14 o 15 años y la cópula oral con un niño menor de 16 años. Fue condenado a 16 meses de cárcel en 2004.

La reveladora docuserie además cuenta con testimonios de integrantes del elenco de All That, como Giovonnie Samuels, Kyle Sullivan, Bryan Hearne, Katrina Johnson y el director Virgil Fabian.

Así como parte del cast y crew de iCarly, Sam & Cat, Victorious y Double Dare. También presenta declaraciones de guionistas de The Amanda Show y padres de algunos actores.

¿Cuáles son las acusaciones contra Schneider?

Schneider ha sido criticado desde hace años por incluir bromas sugerentes sexualmente en sus series dirigidas al público infantil y juvenil. No obstante, Quiet on Set revela muchas otras cosas más.

Por ejemplo, el escritor enfatizaba que las mujeres no eran divertidas, veía pornografía en la TV del cuarto de guionistas y continuamente pedía masajes a los integrantes del staff en el set.

Además, obligó a dos guionistas femeninas a dividir el salario de uno solo. Por su lado, el showrunner sostiene no haber contratado a Brian Peck, quien trabajó en la televisión hasta 2019.

Alexa Nikolas es una de las exestrellas de Nickelodeon que habla en el documental 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV' | (Investigation Discovery)

¿Schneider ha reaccionado al documental de manera pública?

El 19 de marzo, Schneider publicó una entrevista en su canal de YouTube en donde habla con el actor BooG!e sobre el documental. En la conversación dijo que era “muy difícil” ver la docuserie.

Así como enfrentar sus “comportamientos pasados, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento. Definitivamente le debo a algunas personas una disculpa bastante fuerte”.

Más tarde, Nikolas respondió en YouTube expresando que prefería una disculpa privada. “Sé que todo el mundo lidia con sus propias emociones a su manera, pero no te creo nada, Dan”, dijo.

¿Nickelodeon respondió al documental?

Nickelodeon sí respondió al documental. En un comunicado, un portavoz declaró a CBS News que el canal no puede “corroborar o negar acusaciones de producciones de hace décadas”.

“Nickelodeon, como cuestión de política, investiga todas las quejas formales como parte de nuestro compromiso de fomentar un ambiente de trabajo seguro y profesional, libre de acoso u otros tipos de conducta inapropiada”, continuó.

“Nuestras mayores prioridades son el bienestar y los intereses no sólo de nuestros empleados, elencos y equipo, sino de todos los niños, y hemos adoptado numerosas políticas a lo largo de los años para ayudar a garantizar que estamos a la altura de nuestros propios altos estándares y las expectativas de nuestra audiencia”, concluyó.