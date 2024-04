“Qué vulgar y sin clase”, Rosalía desata polémica con look con camisa transparente sin brasier debajo

Rosalía La famosa llevó un look atrevido que causó polémica en redes (@rosalia.vt/Instagram)

Rosalía es una de las cantantes más famosas y exitosas del momento que no solo deslumbra con su voz sino con sus atuendos reveladores y modernos.

La famosa sorprende con sus atuendos que tienden a ser de cuero, con maxi botas y siempre van fuera de lo común, imponiendo tendencias.

Sin embargo, de vez en cuando causa polémica con sus atuendos y recientemente lo volvió a hacer en una salida en Los Ángeles, con un atrevido atuendo.

Recomendados

El look de Rosalía que desató polémica y críticas con camisa transparente sin brasier

Rosalía sorprendió hace unos días luciendo un atuendo muy atrevido durante una cena en Los Ángeles compuesto por un pantalón de cuero negro y una camisa de encaje transparente.

Pero, lo más atrevido del look es que no llevó brasier debajo, dejando ver sus pechos sin ningún temor y con mucha seguridad, pero causando polémica y debate en las redes.

La española llevó este atuendo de Alejandro Palomo, director creativo de Palomo Spain, quien presumió a la cantante en sus redes.

“Rosalía en Los Ángeles luciendo nuestra camisa Orlando de encaje blanco y el pantalón de cuero Ass Air 🖤🥀 ”, escribió el director creativo en la imagen en la que ha recibido miles de críticas.

“Madre De Dios que mal gusto”, “pero que vulgar y sin clase este look de Rosalía, terrible”, “lo que ha conseguido es verse vulgar y sin elegancia”, “que vulgaridad, ya no sabe qué hacer para llamar la atención”, “No veo la necesidad de mostrar tanto”, “sin dejar nada a la imaginación que horror”, “esto no es moda esto es mal gusto y cero clase”, y “qué dirá Carolina Herrera”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que la cantante ha llevado looks sin usar brasier debajo, pero sí es la primera vez que sus pechos se ven de esta forma, por lo que ha causado polémica y rechazo en redes.