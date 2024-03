¿Por qué no fue? Paola Dalay ‘explota’ contra quienes criticaron la ausencia de Victoria Ruffo en baby shower

Este fin de semana se llevó a cabo el baby shower de Tessa, la primera hija de José Eduardo Derbez y su novia, Paola Dalay, donde disfrutaron de una íntima celebración junto al padre del actor y sus hermanos, sin embargo, la ausencia de Victoria Ruffo no pasó desapercibida y pronto, se vino una ola de críticas para la pareja.

El evento se llevó a cabo sin tanto glamour y fue algo más de tipo espiritual donde la pareja rodeada de Aislinn, Vadhir y Aitana Derbez, además de Alessandra Rosaldo y Kailani, disfrutaron de un íntimo momento, entre pétalos de rosas blancas, velas, naturaleza y enormes bouquets de globos en colores perla y dorado que dejaban un ambiente de relajación y conexión.

Quien reveló más detalles del baby shower fue Eugenio Derbez quien escribió: “Ayer tuvimos una ceremonia muy especial para darle la bienvenida a mi futura nieta. Gracias José Eduardo y Paola por compartir con nosotros este momento. Ya te esperamos Tessa”. Paola Dalay también hizo lo propio y reveló: “Nos leímos unas cartas que nos escribimos y no paramos de llorar”.

Todo el momento de conexión y espiritualidad, se vio opacado por una serie de críticas por parte de los internautas que tacharon a la pareja de omitir a Victoria Ruffo y es que desde que se hizo el anuncio del embarazo, algunos tuvieron altas expectativas sobre un posible reencuentro entre la actriz y Eugenio Derbez, dejando finalmente atrás los roces en los que se han visto envueltos.

Paola Dalay explota contra críticas por ‘omitir’ a Victoria Ruffo en baby shower de Tessa

usuarios expresaran su descontento por la ausencia de Victoria Ruffo. En la publicación se leía: “Faltó Victoria Ruffo ahí, ¿por qué no la incluyen en algo tan bonito? No tiene nada de malo que se reúnan la ex y la actual esposa de Eugenio. Ya están grandecitos”, “Y la abuela Victoria, ¿dónde está?”.

José Eduardo Derbez celebra el baby shower de Tessa Instagram: @ederbez (Instagram: @ederbez)

Ante la ola de críticas, fue Paola Dalay, quien explotó y explicó a sus seguidores que sus padres tampoco estuvieron presentes; sin embargo, eso no era un motivo para asegurar que habían omitido del baby shower a Victoria Ruffo:

“Habrá VARIOS baby showers, NO ES EL ÚNICO, por favor respiren, ni siquiera mis padres están tan preocupados”.

¿Por qué Victoria Ruffo no fue al baby shower de Tessa?

Usuarios se preguntaron la razón de la ausencia de Victoria Ruffo al baby shower de Tessa, la primera hija de José Eduardo Derbez, a lo que hubo quienes aseguraron que se debía a compromisos de trabajo, además de la relación que tiene con su ex, Eugenio Derbez, aunque ella misma reveló que le gustaría ser parte de cualquier evento que tenga que ver con su nieta.

Eso sí, vale aclarar que hace poco la actriz reveló que su relación con Eugenio Derbez había mejorado ‘notablemente’ y terminó con una frase que sorprendió a más de uno: “Yo también lo quiero mucho, lo quiero, si lo quiero, es el papá de mi hijo”.