¿Otra Ginny Hoffman? Actriz Susana Diazayas defiende a Patricio Cabezut y expone a su exesposa: “está loca”

El pasado viernes 29 de marzo un juez de la Ciudad de México emitió una orden de aprehensión en contra del conductor y actor mexicano Patricio Cabezut , así lo informó el periodista Carlos Jiménez en redes.

Esto tras ser a cusado y denunciado por su exesposa, Aurea Zapata, de agredir sexualmente a sus dos hijas Fátima y Ana Lucía.

Un caso que se asemeja al del actor Héctor Parra, quien también fue acusado por su exesposa Ginny Hoffman de abusar sexualmente de su hija Alexa Parra. Sin embargo, la han acusado de mentir para desprestigiar al actor y causarle daño.

Y ahora, una amiga de Patricio Cabezut salió a defender al conductor y dejó expuesta a Aurea, por lo que la han comparado con Ginny Hoffman.

Actriz Susana Diazayas defiende a Patricio Cabezut y expone a su exesposa

La actriz Susana Diazayas acusó a Aurea Zapata de mentir para causarle daño a Patricio Cabezut y perjudicarlo para no dejarle ver a sus hijas.

“Me lo pensé mucho en hacer este video pero como saben yo soy amiga de Patricio Cabezut y yo no quería hablar al respecto pero si lo voy a hacer, esta señora le puso el cuerno a Patricio con un hombre casado y yo escuché los videos donde ella dice ‘si no me da el departamento me lo voy a chingar’”, comenzó narrando la actriz.

Y luego destacó que, aunque el juez le ordenó presentar a las hijas para que Patricio las vea y conviva con ellas, se ha negado, por lo que decidió denunciarlo por abuso sexual.

“Entonces lo denunció por violencia familiar, lleva dos años Patricio tratando de ver a sus hijas y esta señora por más que el juez le ha dicho tienes que presentar a las hijas no las presenta y ahora después de dos años que ella pierde el juicio se le obliga por ley presentar a las niñas, la señora desaparece y después de estar desaparecida y ya que perdió entonces lo denuncia por abuso sexual a sus hijas, ¿saben el daño que esta señora les está haciendo a sus hijas, lo perjudicial que es para las niñas estar con esta señora que está loca? que lo único que quería a través del divorcio era quitarle el departamento que Patricio compró antes de casarse con ella”, explicó.

Además, destacó que el actor y conductor no tiene dinero y se ha quedado sin trabajo por las acusaciones de Aurea. “¿De donde va a sacar dinero? Patricio da todo el dinero que puede para las niñas porque se quedó sin trabajo gracias a las denuncias de esta mujer, porque tiene que estar pagando abogados gracias a las denuncias de esta mujer, lo que está haciendo esta señora es perjudicial para sus hijas”, sentenció.

En redes muchas personas mostraron apoyo a Susana y a Patricio y condenaron la supuesta acción de Aurea Zapata.

“Otra Ginny Hoffman , haciendo lo mismo con sus hijas sin importarle el daño a esas niñas”, “Los que conocemos a pato sabemos como fueron las cosas!!y sabemos como es esa tipa”, “Que fácil es ahora acusar a los ex maridos de abuso a sus hijas SIN PRUEBAS”, “Q lastima q mujeres así utilicen a sus hijas ! Y todo por dinero”, “El problema que por estos casos, es que ya nadie le cree a verdaderas victimas”, “Yo le creo a Patricio Cabezut”, y “Todo por el dinero y por venganza !!!😮”, fueron algunas de las reacciones.

Hasta los momentos ni Patricio ni Aurea se han pronunciado al respecto en sus redes ni ante los medios.