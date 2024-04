¿No la supera? El susto de Brad Pitt al confundir a una actriz con Angelina Jolie

Brad Pitt / Angelina Jolie La ex pareja sigue enfrentada legalmente. (Monica Shipper/Ethan Miller / Getty Images)

Aunque Angelina Jolie y Brad Pitt fueron una de las parejas más aclamadas al ser de los actores más guapos de Hollywood, sin embargo, su relación terminó de la peor manera al quedar envueltos en peleas y hasta disputas legales por su divorcio y la paternidad de sus hijos.

La actriz acusó al padre de sus hijos de agredirla a ella y a uno de sus hijos adoptivos, por lo que han estado peleando en los últimos años por los bienes compartidos y la custodia de los menores, quedando envueltos en una relación totalmente fracturada.

Ahora se ha podido conocer cómo Brad sufrió un gran susto luego de confundir a una actriz con la madre de sus hijos durante un evento, por lo que aseguran que aun no supera a su ex.

Así reaccionó Brad Pitt al confundir a otra mujer con Angelina Jolie

Hiba Abouk ha sido la actriz española que ha contado la rara experiencia que tuvo con Brad Pitt luego que este la confundiera con Angelina Jolie ante el gran parecido que tienen al contar con una tonalidad de piel parecida, ojos color verde, y facciones similares como sus cejas y nariz.

Durante una entrevista en un programa español, la actriz reveló cómo fue la experiencia con el galán de Hollywood la cual resultó ser un poco incómodo pero también graciosa para ella, pues no es la primera vez que la confunden con Jolie.

“Me pasa todavía. ¿Sabes con quién me pasó? Con Brad Pitt. Fue en el estreno de Babylon, el año pasado, justo hace un año, en París. Pasó a mi lado como diciendo ‘está Angelina’. Con la orden de alejamiento o vete tú a saber lo que tienen”, bromeó.

Asimismo, mencionó que aunque la saludó lo hizo con gran asombro y se quedó mirándola por largo rato.

“Luego me saludó. No sabía quién era, pero como se había quedado en shock y se había dado cuenta de que yo me había dado cuenta de que estaba mirando más de la cuenta, rompió eso diciendo ‘hola’. Y se fue”, contó.

Sus suposiciones sobre la confusión de Pitt con ella las terminó de confirmar luego que una amiga le contará que él expresó lo mucho que se parecen las actrices.

“He de decir que era una sala cerrada, había unos pocos invitados. La actriz de Babylon, una de las chicas, Li Jun Li, es amiga mía, por eso estaba allí. Es verdad que luego él le comentó ‘es que se parece un montón a Angelina’”, agregó.