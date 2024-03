“Parecen del mercado”: Thalía presume sus zapatos para fiesta pero son señalados de ser “de mala calidad”

Thalía no solo brilla en el mundo del espectáculo con su talento artístico, sino que también se destaca como una empresaria versátil y exitosa. Durante varios años, ha dejado su huella en la industria de la moda con su propia línea de ropa, productos de belleza y fragancias, demostrando su pasión por el estilo y la belleza.

Su visión empresarial y su compromiso con la excelencia la han llevado a conquistar nuevos horizontes más allá del escenario, sin embargo, su colección de zapatos ha sido señalada en varias ocasiones por internautas que consideran “son de mala calidad”.

La intérprete de ‘Arrasando’ ha llevado su pasión por la moda un paso más allá al promocionar en sus redes sociales su colección de zapatos, disponible a través de Price Shoes, una empresa mexicana líder en la venta de calzado, ropa y accesorios por catálogo desde 1996.

Bajo el nombre de Thalía Sodi, su colección no solo refleja su estilo único y sofisticado, sino que también ofrece opciones versátiles y elegantes para mujeres de todas las edades y gustos.

Thalía tiene los zapatos más glamorosos para salir de fiesta

Recientemente la cantante presentó una colección llena de brillos plateados y transparencias. “¡Lo prometido es deuda!✨ Aquí les traigo la segunda parte de mi colección de zapatos estilo espejo-diamantes de @priceshoes!!! 👠¡¿Cuál es tu favorito?! Yo no me decido 😍 #ThaliaSodiCollection”, se lee en la descripción de la publicación.

“Vean esa piel en plata, esos mini diamantes, incrustación de cristales en el tacón súper cómodo antiderrapante y cuando digo espejo es que aquí hasta te puedes pintar los labios”, señaló Thalía mientras presentaba su primer diseño, los ‘zapatos espejo diamante’.

Thalía La cantante mostró su nueva colección de zapatos de fiesta (Instagram)

Si lo tuyo no es tacón alto, I got you, girl. Te entiendo perfecto porque yo a veces no quiero zapatos de tacón pero quiero verme cookie. Los tacones son gruesos para estabilidad y cuatro dedos de altura perfectos. ¡Ay no pero no lo mío no son sandalias! Ok pues para tí creamos estos, directamente de los diseños franceses maravillosos con sus moños decorados en cristales, uh la la. El tacón tiene cuatro dedos también de altura”, dijo mientras mostraba otros dos modelos.

Thalía La cantante mostró su nueva colección de zapatos de fiesta (Instagram)

Finalmente, la cantante mostró un diseño con transparencias y cristales: “Me encanta pero ¿tienes algo un poquito más formal para mi? Vean esto es el sueño de la zapatilla de cristal cuando tenías tus zapatos Mi Alegría pues aquí están pero de calidad. Este zapato es el best seller así que pongan sus manos en estos zapatos cuando los vean”.

Thalía La cantante mostró su nueva colección de zapatos de fiesta (Instagram)

“No puedo ver tu reacción pero puedo sentir tu emoción porque estas zapatillas además están en el mejor de los precios con mis amigos de Price Shoes, están hechos con todo el amor, calidad y pasión para ti. Siempre haciéndote brillar”, finalizó su video.

Nueva colección de zapatos de Thalía desata críticas

Aunque la cantante se ha dejado ver muy feliz y orgullosa de su colección, algunas personas sólo se aprovechan de las redes sociales para criticar y burlarse.

“Yo admiró muchísimo a Thalía, pero como diseñadora 👎🏼 no, la mayoría de sus productos son de muy baja calidad,yo en lo personal no gastaría en sus cosas, pero debe de haber gente que si los adquiera”. “De pésima calidad, parecen del mercado”. “No creo que ella use esos zapatos para ir a una fiesta o un evento!! 😮😮😮”. “Se nota la mala calidad desde acá”. “Nombre aunque no lo crean hay muchas que si les gustan a mí en lo personal NO”. “Que zapatos más feos”, se lee.

Sin importar las críticas, Thalía ha dejado claro que ella seguirá “arrasando” con sus colecciones ya que tiene un séquito de fans que la apoyan. Es innegable que la cantante ha dejado una huella indeleble en la industria de la moda y más allá, innovando y expandiendo su marca, colaborando con reconocidas empresas y lanzando nuevas líneas de productos para satisfacer las necesidades de sus seguidores.