Gabriel Soto desata burlas tras bailar con su hija: aseguran que por esto “ella será su karma” y el de Irina

Ahora que Geraldine Bazán se encuentra participando en ‘La Casa de los Famosos’, sus hijas estado pasando el tiempo con Gabriel Soto, lo que ha permitido al actor mostrar su faceta como el papá más divertido.

Recientemente Soto compartió un video en el que aparece bailando con su hija Elissa en lo que parece un lugar tropical, aprovechando las vacaciones de Semana Santa y de Pascua.

Al ritmo de “Marciano”, tema de Molotov, el dueto se muestra sus mejores pasos de baile y complicidad. “Ay c*brón ¿Ya viste eso? (A ver) Mira ven, ven, ven (¿Qué es eso?) Mira, checa. Un marciano. ¿Un marciano? Un marciano sentado en el ala. ¿Un marciano sentado en el ala? Un marciano sentado en el ala en un vuelo de TACA ¿Un marciano sentado en el ala en un vuelo de TACA? Un marciano sentado en el ala en un vuelo de TACA que quiere entrar ¿Un marciano sentado en el ala en un vuelo de TACA que quiere entrar? ¿O es la sopa? ¿Que chingallos? ¿O es la sopa de hongos que me hace ver al marciano que está sentado en un ala en un vuelo de TACA que quiere entrar?”, recitan.

Recomendados

Gabriel Soto El actor ha pasado tiempo con sus hijas mientras Geraldine Bazán está en LCDLF (Instagram)

La publicación desató risas y aplausos en Instagram sin embargo en TikTok, donde también la compartió Soto, se llenó de burlas por parte de internautas que señalaron que “Elissa será el karma de Soto e Irina Baeva”.

Internautas aseguran que el parecido de Elissa con Geraldine Bazán será la peor pesadilla de Baeva

“Atácate Irina. La versión de Geraldine está aquí!✨😍”. “Atacate Irina viendo la nueva versión de Geraldin ❤️🥰 💖”. “Es la mini versión de geraldine🥰 eso es para que irina siempre tenga presente a geraldine😅😂🥰”. “Idéntica a Geraldine 🤣🤣 para q no se te olvide”. “Aunque no quiera Irina tiene la versión de Geraldine con su hija, son muy parecidas”. “Elissa será el karma del cornudo y de su amante”. “Irina no podrá dejar de ver a Geraldine en Elissa”, se lee en la publicación.

Si bien Gabriel Soto y Geraldine Bazán han llegado a acuerdos diplomáticos por el bienestar de sus hijas, internautas no dejan de culpar al actor de haber “destruido” a su familia por la infidelidad con Baeva.

Por fortuna y pese a lo doloroso que ha sido el proceso de sanación, Geraldine Bazán ha demostrado a lo largo de los años una estrecha complicidad con sus hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda, quienes son su prioridad ante todo. A través de las redes sociales, comparte momentos tiernos y divertidos con sus seguidores, mostrando la conexión especial que comparte con ambas así como lo mucho que han crecido. Cabe destacar que, en efecto, el gran parecido de Elissa con Geraldine Bazán siempre ha sido tema de conversación y ahora que ya tiene 15 años, está dejando ver lo hermosa que es.

¿Qué dijo Gabriel Soto sobre cuidar a sus hijas mientras Geraldine participa en LCDLF? Soto aseguró estar feliz de tener a sus hijas con él sin embargo, señaló que no quiere que sus hijas vean el programa.

“Nos ponemos de acuerdo para apoyarnos, el hecho de que mis hijas estén tanto tiempo conmigo, pues me da felicidad. Le deseo que le vaya muy bien, le deseo mucha suerte.Pero, bueno, tratar evidentemente de que vean lo menos posible. Saben ellas que es un proyecto complejo, es un reality. Sobre todo Miranda, que es la más chiquita, que puede llegar a ser un poquito la más afectada en ese sentido sobre todo por el tema de la incomunicación”.

Geraldine Bazán Gabriel Soto estaría molesto por la participación de la madre de sus hijas en LCDLF (Instagram)

Así es la relación de Irina Baeva con las hijas de Geraldine y Gabriel

Durante su participación en el reality show, Geraldine ha hablado sobre la situación con sus hijas respecto al tema de Gabriel Soto e Irina Baeva, señalando que “les costó mucho trabajo asimilarlo”.

Reveló que les fue complicado a sus hijas procesar la separación por todo lo que se decía en redes sociales y en los medios de comunicación. “Les costó mucho trabajo en ese aspecto y, bueno, también porque obviamente ya están más grandes y entonces se meten a Google y todo está ahí. Cualquier cosa que digas puede ser sacada de contexto”. Contó Bazán a Clovis Nienow.

Asimismo, habló sobre la relación que tienen con Irina Baeva, con quien de una u otra forma deben convivir. Sin responder si se llevan bien o mal, la actriz señaló que les ha enseñado a poner límites.