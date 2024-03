5 fotos de Kim Soo-hyun, galán de ‘La reina de las lágrimas’: prueban que es el hombre perfecto

El actor Kim Soo-hyun está conquistando una vez más los corazones de las audiencias de decenas de países gracias a su actuación protagónica en La reina de las lágrimas, el nuevo k-drama de Netflix.

El talentoso galán de 36 años resalta en cada uno de los episodios de la producción llena de drama y romance en la piel del talentoso abogado y director legal del grupo Queens, Baek Hyun-woo.

Sin embargo, el reconocido intérprete no solo fascina con su trabajo en la serie que protagoniza junto a la actriz Kim Ji-won, también lo hace fuera de la ficción con su galanura y carisma innato.

Por eso, a continuación, recopilamos cinco fotos de Kim Soo-hyun publicadas en su perfil en Instagram que muestran que es el hombre perfecto junto a unos datos sobre él que quizás no sabes.

Tiene casi 20 años de trayectoria

Kim Soo-hyun no es un rostro nuevo para los seguidores de los k-dramas. El actor comenzó su carrera en el año 2007, por lo que lleva casi dos décadas de trayectoria en el medio artístico.

En una entrevista a la edición coreana de Vogue en 2021, Kim habló sobre su larga carrera tras ser cuestionado al respecto. “Comencé en 2007 y de alguna manera ya me encontré aquí”, respondió.

“Si miro hacia atrás, hubo momentos de abundancia hasta el exceso, pero también hubo momentos en los que me arrepentí, me retiré, sentí una carencia. No puedo juzgar si estuve en lo cierto o no cuando miro hacia atrás, pero tampoco siento que debería haber evitado esas situaciones”, dijo.

Fotos de Kim Soo-hyun, el actor de La reina de las lágrimas que arranca suspiros | (Instagram)

“El tiempo pasará y ya sea un honor o una herida, ambos dejan huellas”, agregó. “Todavía estoy corriendo hacia un sueño y no sé cuánto tiempo podré hacerme oír como actor, pero todavía puedo soportar los sentimientos que me rodean ahora”.

Su servicio militar lo cambió como persona

En la misma plática, el intérprete reconoció haber cambiado como persona después de hacer su servicio militar. “Dejé de sentir avaricia”, confesó. “Antes de eso, me sentía como si fuera responsable de hacer una cierta cantidad y tenía esta codicia de destacarme con mi actuación en cada escena”.

“Pero después de que me dieron de alta, aprendí a encajar en el esquema general. El entorno de la radiodifusión es tal que una sola persona no puede llenar todo el espacio. Sólo cuando reconoces a los demás y te integras, tú y tu pareja pueden brillar”, reflexionó.

“También me deshice de muchos pensamientos negativos. Aparte del trabajo, tendía a abordar las cosas con una actitud negativa. Soy del tipo que piensa demasiado, pero ahora acepto las cosas como son”, admitió.

“Si puedo, trato de ser positivo, pero al menos trato de no profundizar demasiado en ello. Si me esfuerzo demasiado en perfeccionar algo, me quedo estancado en esa rutina y pierdo algo más. Luego me arrepiento más y eso termina envenenando todos mis intentos de comenzar algo nuevo”, compartió.

Tenía miedo de conocer a Park Sung-hoon debido a La gloria

En una reciente entrevista, Soo-hyun reveló haber tenido miedo de conocer en persona a Park Sung-hoon, el actor que encarna a Yoon Eun-sung en La reina de las lágrimas, debido a su actuación en el exitoso drama La gloria.

“Tenía un poco de miedo de conocerlo en persona porque lo recordaba como Jeon Jae-joon (en La gloria). Sin embargo, estaba emocionado de verlo cuando realmente nos conocimos”, aseguró en la chala con los miembros del elenco publicada en el canal de YouTube tvN drama (vía SBS Star).

“Lo recuerdo sosteniendo mi mano y no soltándome después de que compartimos un apretón de manos. Es una persona adorable”, aseveró sobre el antagonista del dorama del momento.

Asimismo, en la plática, contó su motivación para unirse a la serie. “Me intrigó la dinámica familiar que retrata el drama y la historia romántica de mi personaje, Baek Hyun-woo”, explicó.

Los nuevos episodios de La reina de las lágrimas se estrenan todos los sábados en Netflix.