Esto cobran las exesposas de Marc Anthony por su divorcio, Nadia tendría una jugosa cifra

Marc Anthony es uno de los salseros más respetados de la industria musical, con una trayectoria de más de 30 décadas en donde ha cosechado éxito con distintos temas musicales, discos y giras mundiales. Gracias a su trabajo cuenta con una fortuna que va creciendo con el pasar de los años.

Sin embargo, la misma va perdiendo algunos ceros debido a las cuotas que debe destinar a sus ex esposas e hijos. Y es que en medio de las distintas relaciones amorosas que ha tenido el boricua, registra cuatro matrimonios, de los cuales tres estuvieron envueltos en polémicas tras dichas separaciones.

Actualmente, está casado con Nadia Ferreira con quien tuvo a su hijo menor Marcos hace nueve meses y ambos se han encargado de presumir una relación estable a través de redes sociales, pese a su diferencia de edad.

Esto paga Marc Anthony a sus exesposas

Marc Anthony al parecer ha aprendido la lección que le dejaron sus distintos divorcios por lo que estaría pagando un “seguro de divorcio” en caso de separarse de la modelo paraguaya. Aunque se desconoce cual es al cifra, se ha podido conocer que de acuerdo al acuerdo prenupcial firmado por ambos, Nadia recibiría al menos $25 mil dólares a Ferreira por concepto de “manutención del cónyuge a largo plazo”.

Este dinero dejaría de recibirlo una vez se ella encuentre un nuevo esposo y esto no sería todo, pues también Marc le entregaría entre $13 mil a $26 mil dólares por concepto de manutención para el pequeño.

Otra de las ex esposas es Dayanara Torres con quien tuvo a sus hijos: Cristián y Ryan. La presentadora percibe cerca de $27 mil dólares al mes, además, de $18 mil dólares mensuales a sus dos hijos.

De igual manera, Shannon de Lima, de quien se divorció en 2017, recibió un total de $10 mil dólares al mes durante 3 años.

Finalmente, se encuentra Jennifer Lopez quien ha sido una de sus esposas más comentadas y con quien tuvo a sus gemelos: Emme y Max, a diferencia de las otras ex parejas. La diva del bronx no cuenta con dinero por parte de su ex, aunque si recibió cerca de $10 millones de dólares tras su divorcio por la manutención de sus hijos.