Así de guapa luce la hija de Susana Zabaleta que se formó en ejército de Israel

Susana Zabaleta se ha consagrado desde hace algunos años atrás como una de las artistas mexicanas más guapas de la industria. Su talento y belleza la llevaron al cine pero ella también se encargó de explorar su faceta como madre.

La actriz, modelo y cantante tuvo a Elisabetha y Matías, quienes son fruto de su matrimonio con Daniel Gruener, con quien estuvo más de 20 años casada. A sus 59 años la famosa sigue robando miradas con su belleza, pero también su hija mayor.

Elisabetha tiene 21 años y comienza a seguir los pasos de su madre en el mundo del espectáculo. Matías, el pequeño de la actriz fue adoptado cuando apenas tenía un año de vida.

Ella es Elisabetha Gruener, hija de Susana Zabaleta

En varias oportunidades Susana Zabaleta ha conversado sobre sus hijos, remarcando que Elisabetha decidió se ha encaminado bajo la fe judía, al ser la religión que profesa su padre y ha sido esto lo que la llevó a formar parte del ejército Israelí hace algunos años atrás.

“Mi familia es católica y entonces ella dijo: ‘No, yo no me siento cómoda ahí’, un día me dijo: ‘No quiero que te ofendas conmigo, pero yo soy judía’”, contó Susana.

Pese a los riesgos que esto conlleva, Zabaleta le dio todo su apoyo y ha hablado de manera orgullosa sobre su primogénita.

“No estoy nada preocupada. Ya sabe cómo usar un arma, ya sabe respetar a las otras personas, ya sabe qué es lo que está pasando en Israel, las faltas de respeto, ya sabe los límites de la guerra. Hay que conocer y saber de todo”, comentó Zabaleta en una entrevista para el programa De Primera Mano hace 5 años.

Sin embargo, ahora la joven ah decidido seguir los pasos de madre en el mundo de la actuación por lo que se encuentra en México preparándose para distintas obras de teatro, por lo que en redes sociales se le ha visto compartir su pasión por el arte.

Susana no ha dudado en presumir la buena relación que mantiene con su hija, por lo que en varias oportunidades se les ah visto posar juntas y más de un internauta ha señalado el gran parecido que tienen ambas.