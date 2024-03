“Ya hizo más por Veracruz que cualquier presidente”: Karely Ruiz apoya al combate de incendios y fans la halagan

La lucha contra los devastadores incendios forestales que azotan el estado de Veracruz, consiguieron en Karely Ruiz, influencer mexicana, una aliada con un gesto que dejó su imagen en alto por la solidaridad para con las personas que están enfrentando esta difícil situación.

La creadora de contenido de OnlyFans, se sumó activamente a la ayuda para combatir incendios, entregando dos camiones llenos de apoyo y herramientas a los valientes brigadistas que trabajan incansablemente para contener las llamas y proteger a los habitantes de la región.

La noche del 27 de marzo, la oriunda de Nuevo León, arribó a la localidad de Tecamalucan, en el municipio de Acultzingo, Veracruz, acompañada por equipos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para hacer entrega de la valiosa ayuda.

Los dos camiones proporcionados estaban cargados con agua embotellada, alimentos y herramientas vitales para el trabajo de los brigadistas y voluntarios que luchan contra el fuego.

La temperatura complicó la entrega

Sin embargo, las labores de entrega se complicaron cuando las personas se agolparon frente al camión para pedirle a Karely se fotografiara con ellos, reseñó el portal Milenio.

Pese a estar siempre arriba de los transportes en los que llegó, Ruiz en un punto se sintió mal debido al cambio de temperatura, así como el largo viaje, pero calmó a sus seguidores asegurando que ya se sentía mejor tras ser sacada en ambulancia

“Gracias a todos por preocuparse por mí! Estoy bien, me puse un poco mal por el calor y llevo un viaje de vuelos y carretera muy largo. Gracias por sus muestras de cariño a toda la gente y el objetivo se cumplió! Entregue dos camiones llenos de ayuda a toda la gente que lo necesita”.

Pidió a los influencers ser más solidarios con la gente

Enfatizó la modelo que siempre ha estado para ayudar a la gente que la llevó a la fama y le envió un mensaje a todos los influencers que no olviden que gracias al publico es que viajan y se dan lujos.

“¿Cuando la gente es la que necesita que? Se hacen los tontos y nunca aportan nada, nomas publican tonterías, así que si subo esto para meterles presión y dejen de tragar nada mas de la gente y se pongan a ayudar que de ellos viene todo lo que tienen ahorita”.

Destacó que no es la primera vez que ha llevado ayuda a quien más lo necesita “y créanme no será la última!! Porque gracias a ustedes estoy aquí y jamás los dejare solos mientras Dios me lo permita”.

Sus seguidores aplaudieron la solidaridad de la influencer y destacaron que la ayuda de la joven llegó primero que la de los entes gubernamentales.

“Verdadera influencer, influyendo a las personas a ser mejores. Estás dejando huella”, “Un ejemplo a seguir. Dios te de más para seguir dando a los más necesitados”, “Karely presidenta”, “Much@s la critican por su contenido... Pero gracias a eso ella hace esto y no para recibir algo a cambio”, son algunos de los comentario que recibió la influencer mexicana.