“Que ejemplo le da a sus hijos”, Ricky Martin confiesa que tiene “amigos con derechos” y desata indignación

Ricky Martin se separó de su esposo, Jwan Yosef el año pasado tras seis años de casados y cuatro hijos juntos Renn, Lucía, y los dos hijos que el cantante tuvo antes, Matteo y Valentino.

Aunque la separación sorprendió a todos, pues se veían muy felices y enamorados, el cantante reveló que sus problemas habían comenzado desde hace mucho y simplemente la relación no tuvo remedio.

“Esto no sucedió simplemente. Hemos estado planeando esta situación desde hace mucho tiempo, prepandemia. Cuando el público se enteró ya habíamos pasado por un sólido proceso de duelo. Sabíamos que esto tenía que suceder por nuestro propio bien y el de nuestros hijos. Estamos mejor que nunca y estamos solteros”, dijo el intérprete de Livin’ la vida loca a Telemundo Puerto Rico en agosto del año pasado.

Ahora que vive una vida como soltero el actor y cantante ha hablado sobre su vida amorosa y ha sorprendido con sus declaraciones.

Ricky Martin confiesa que tiene “amigos con derechos” y desata indignación

Ricky Martin estuvo en el programa de Andy Cohen de SiriusXM y durante una entrevista le dijo cómo en su vida amorosa actualmente.

El cantante aseguró que no tiene una relación sentimental actualmente, pero eso no implica que esté solo, pues confesó que disfruta de las “booty call”, o “llamadas de botín”, relaciones que son para tener sexo sin compromiso, es decir, lo que se conoce amigos con derechos.

“Sí, quiero decir, vamos… Aquí somos adultos”, dijo el cantante ante la mirada de sorpresa del famoso presentador.

Esto ha desatado indignación en redes, pues lo han criticado, asegurando que le está dando un mal ejemplo a sus hijos, especialmente a los gemelos quienes ya tienen 15 años.

“Pero que ejemplo le está dando a sus hijos por favor”, “que vergüenza este hombre, no le da pena”, “pobres hijos, solo los tiene de adorno porque se la mantiene como si no fuera papá”, “le está dando el peor ejemplo a esos niños que pena”, “como se atreve a decir esto cuando sabe que sus hijos están grandes y lo pueden ver”, y “este hombre no mejora es una vergüenza”, fueron algunos de las reacciones en redes.

Actualmente el actor regresó a la televisión con la serie Palm Royale donde da vida a Robert, un camarero que sirve a los socios de un club muy prestigioso de Palm Beach.