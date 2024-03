¿No lo negó? Aislinn Derbez habla sobre su supuesta reconciliación con Mauricio Ochmann y sorprende a todos

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han desatado rumores de reconciliación en los últimos meses luego que ambos grabaran película juntos y vivieran juntos en España por tres meses con su hija.

Desde que se supo que Mauricio terminó con su novia Paulina Burrola las alarmas de romance comenzaron a sonar, y recientemente el actor le dedicó unas palabras a Aislinn que derritieron a todos en redes.

Mauricio y Aislinn acaban de terminar de grabar la película Hasta el fin del mundo, que protagonizaron juntos y para despedirse Mauricio y dijo “gracias @aislinnderbez por ser mi compañera y cómplice en esta aventura, admiración total!!”.

Recomendados

Sin embargo, ahora que ambos regresaron a la Ciudad de México, tras vivir tres meses en España, la prensa los abordó y les preguntó por la supuesta reconciliación.

Aislinn Derbez habla sobre su supuesta reconciliación con Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez contó que el tiempo que vivió con Mauricio Ochmann en España y su hija Kailani fue “padrísimo”.

“Padrísimo, nos fue increíble, fue un viaje hermosísimo, y una película que… pues estuvimos tres meses en España, imagínate”, dijo la actriz a los medios.

Y sobre la reconciliación con Mauricio no lo negó ni lo confirmó. “Ay, pues muy relajados, ya sabíamos que todo eso iba a pasar, la verdad, pero pues siempre nos hemos llevado bien, siempre estamos con la niña, vamos a diferentes lugares juntos, ahorita tocó hacer esta película. La verdad es que fue súper lindo porque sí, como familia tuvimos momentos muy bonitos. Estuvimos mucho tiempo con la nena, juntos, trabajando ahí junto con ella, entonces sí lo disfrutamos demasiado. Creo que hace mucho, hace años y años que no nos tenía juntos todo el tiempo”, explicó Aislinn.

Los reporteros le comentaron a la actriz que su padre Eugenio Derbez insinuó que sí podría haber reconciliación entre ella y Mauricio pues aseguró que “donde hubo fuego, cenizas quedan” y aseguró “¿Así dijo mi papá?... ¿ya oíste?, mira… ya nos andan [juntando] otra vez...”.

En cuanto a la experiencia de volver a trabajar con Mauricio, pues recordemos que ya han hecho A la mala, Mi amigo gay, y Hazlo como hombre, contó que siempre fluyen de maravilla y esta no fue la excepción.

“Es muy natural, ya hemos trabajado muchas veces juntos cuando estábamos casados y, la verdad, es que siempre fluyó increíble, siempre ha sido, súper, súper bonito, y no fue la excepción, fue exactamente igual que siempre”.